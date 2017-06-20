Еще несколько лет назад идеальный выпускник выглядел так: строгий костюм, натертая до блеска обувь и аккуратная стрижка. Сегодня тенденции меняются, и на выпускной бал тщательно создают образ не только девочки, но и молодые люди. Парни тоже хотят выделяться из толпы. Безусловно, им это сделать намного сложнее, чем одноклассницам. Тем не менее все больше и больше юношей стараются создать запоминающийся образ. Стиль и ухоженность — главные тренды сезона.

Портал Amic.ru продолжает рассказывать, как правильно подобрать образ на выпускной бал.

Мы попросили четырех выпускников 2017 года попробовать изменить образ. Трех девчонок и одного молодого человека мы отдали в руки стилистов салона красоты "Эксклюзив".

Всего создано четыре непохожих друг на друга образа.

Никита

Никита, как говорят стилисты, в тренде. Сегодня в моде естественная красота. Не только у девушек, но и у молодых людей. Главным элементом естественности считается борода. Однако важно уметь за ней правильно ухаживать.

Если мужчина не умеет самостоятельно "справляться" с бородой, стоит обратиться к мужскому стилисту, иначе образ не будет ухоженным и стильным.

Никита отмечает, что борода — это не дань моде. Молодой человек просто не любит бриться. "Я экспериментировал с образами, но сейчас остановился на этом. К мастеру хожу раз в два месяца, но это повседневный образ. А вот перед выпускным обязательно запишусь к стилисту. Мне важно, как я буду выглядеть", — отмечает наш герой.

Мастер мужского зала Оксана Шевчик отмечает, что сегодня много клиентов, которые предпочитают ходить с бородой. Но универсальной формы, которая подошла бы каждому мужчине, нет.

"Сегодня многие мужчины ухаживают за собой. Им не все равно, как они выглядят. Сильная половина приходит на стрижки, укладки, оформление бороды. В среднем на одного клиента уходит примерно полтора часа", — рассказывает мастер.

В случае с Никитой, говорит мастер, все предельно понятно. "С такими клиентами очень приятно работать. Мальчик ухоженный, следит за собой. Мы ему сделали укладку и оформили бороду. В таком виде можно идти на выпускной!" - рассказывает Оксана.

Для мальчиков существует немало вариантов укладок для выпускного. Главное, чтобы они подходили молодому человеку. Правильная стрижка подчеркнет скулы, "вытянет" лицо. Форма бороды выделит выпускника из толпы.

Нашему герою понравился образ, который создала мастер. "Это то, что мне надо. Укладки и форма бороды смотрятся очень стильно. При этом нет ничего нарочитого и "лакированного", я точно бы не остановился на слишком гламурном образе. Мне важно, как я буду выглядеть на выпускном, на фотографиях, в глазах одноклассников, учителей и родителей. Это торжественное мероприятие, он проходит раз в жизни. Поэтому я подхожу к образу со всей серьезностью", — рассказал Никита.

Благодарим салон "Эксклюзив" за помощь в проведении съемок и создание образов для наших героев.

Салон находится по адресу: Барнаул, ул. Попова, 194 (ост. Цветочная). Телефон:+7(3852)28-68-48, время работы: пн-сб – 09:00-20:00, вс – 09:00-21:00