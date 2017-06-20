Новоалтайский "Алтайвагон", который в конце апреля приостановил производство вагонов, войдет в состав госкорпорации "Ростех". Об этом вице-премьер правительства Алтайского края Виктор Мещеряков рассказал журналистам на встрече в понедельник, 19 июня.
По словам Мещерякова, между собственниками "Алтайвагона" и руководством госкорпорации уже достигнута договоренность. Но никаких деталей будущей сделки, ее условий чиновник не рассказал.
По его словам, причиной этому стала ситуация с простоем алтайского завода. В мае 2017 года выпуск вагонов был приостановлен.
"В конце мая "Алтайвагон" после трех лет попыток добился скидки на порожний пробег для своих инновационных вагонов (от Федеральной антимонопольной службы — прим. ред.). Предприятие получило конкурентные преимущества, стоимость алтайского вагона составляет 2,2 млн рублей, а у главного конкурента — "Уралвагонзавода" — 2,8 млн рублей. УВЗ, как владелец лицензии, запретил предприятию из Первоуральска поставлять некоторые детали для вагонной тележки в Рубцовский филиал "Алтайвагона", поэтому производство было приостановлено", — пояснил Мещеряков.
Он добавил, что из-за этой ситуации собственникам пришлось договариваться, и было принято решение, что "предприятие вольется в "Ростех". "Уралвагонзавод" также входит в госкорпорацию.
"Думаю, к концу недели завод начнет работать. Эти 376 вагонов будут дособраны. У предприятия уже вырос план на июнь с 201 до 450 вагонов", — сказал вице-премьер.
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Будущую сделку он назвал выгодной для региона.
"С 2008 года предприятие лихорадит: оно то прекращает производство, то увеличивает. За последние шесть лет мы его три раза спасали. Если в "Ростех" войдет, то рынок будут делить спокойно. Будет стабильность и более прогнозируемая работа", — добавил Виктор Мещеряков.
Напомним, АО "Алтайвагон" (производство вагонов ведется в Новоалтайске, стальное вагонное литье производится в Рубцовском филиале АО) входит в холдинговую компанию "СДС-Маш" группы СДС.
В составе "Ростеха" более 700 организаций, из них сформированы девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и шесть – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят АвтоВАЗ, КамАЗ, Концерн "Калашников" и другие предприятия.
Комментарии
Хорошее решение взять под госкрыло завод.
Ведь что такое конкуренция, это когда одна компания хочет вылезти за счет того , что приносит вред другой. Вот это и есть звериный оскал рыночной экономики.
А при социализме было просто соц-соревнование, все хотели больше сработать а не навредить другому.
Причина, по которой этого не было сделано раньше - аппетиты руководства, в составе которого целые династии (семейственность и кумовство принято так называть), получающие деньги не зависимо от результатов работы. Теперь крантик перекроют, конец халяве )))
К банкротству незаметненько подведут.
Эх рыжего бы с роснаной туда не надолго запустить.
При теперешним "развитом" Российском рынке, АВЗ явно ни кому не нужен. А что надо сделать с конкурентом, что бы он не мешался под ногами? - купить и закрыть!