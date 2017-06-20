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Глава Кузбасса Аман Тулеев, руководящий "угольным сердцем" России с 1997 года, может не выйти на работу из-за затянувшегося отпуска, информирует "Коммерсант" со ссылкой на свой источник.
О продлении отпуска Тулеевым сообщалось накануне. При этом в пресс-службе региональной администрации отмечали, что здоровье губернатора не вызывает опасений.
Однако, по данным издания, на работу глава Кузбасса может не вернуться. Отмечается, что для Амана Гумировича важно пробыть в должности губернатора ровно два десятилетия. 20-летие на посту губернатора состоится 1 июля — именно в этот день в 1997 году он возглавил Кемеровскую область.
Между тем секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов, ранее избиравшийся в Госдуму от Кузбасса, отмечает, что недавно виделся с лидером кемеровских единороссов Алексеем Синициным, который рассказал: "Все нормально, все работают".
Как будет дальше развиваться политическая ситуация в Кемеровской области, пока сказать трудно. Дело в том, что, очевидно, Аман Тулеев является самой яркой фигурой Кузбасса среди управленцев, и политика сопоставимого масштаба в регионе пока не видно.
Комментарии
Здоровья Аману Гумировичу!!!Настоящий хозяин,не то,что наш балабол)))
Может в турму его хотят?
Да он поди деньги тырить не даёт, вот и решили убрать.
местные говорят, он полобласти скупил вместе со своими близкими. частные предприниматели и руководители небольших организаций, с которыми пришлось пообщаться, не хвалят его.