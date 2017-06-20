Вторник, 20 Июнь, 15:14

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,96
€ 64,86
Brent
$ 51,5
31°
Обь
310см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Трагедия на Ладожском озере Дорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
Новости

15-летний подросток в Великобритании открыл ранее неизвестную планету

, ИА "Амител"
Два года ушло у юноши на то, чтобы доказать, что планета действительно существует

Фото: pixabay.com

15-летний выпускник британской школы после двух дней стажировки в Кильском университете открыл ранее неизвестную планету. Об этом пишет "Лайф".

Молодой человек обратил внимание на потемнение в свечении далёкой звезды. Оно и оказалось ранее неизведанной планетой. Ей присвоили номер WASP-142b.

Однако ему потребовалось ровно два года, чтобы доказать, что эта планета действительно существует. Согласно расчетам, расстояние до планеты составляет приблизительно 1000 световых лет.

Специалисты говорят, что вновь открытая планета имеет такой же размер, как и Юпитер. Отметим, что это уже 142-я планета,  обнаруженная системой WASP.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

20.06.2017 13:42
- гость -

Пфффф... вот русские парни в 15 лет уже метают на огромные расстояния говно коровье, на спор. А тут что, планетишка какая-то.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
15:11
Дерево упало на припаркованный автомобиль в Барнауле. Фото 0
15:04
Опубликованы последние фотографии пропавших на Ладоге подростков 1
15:02
Осторожно, тухлая рыба: как жителям Алтая уберечься от опасного товара 0
15:00
Радиостанция DFM Барнаул отметила свой день рождения 0
14:57
Ничего лишнего. Только мясо: проект Amic.ru
Собираемся на шашлыки вместе с "Барнаульским пищевиком"
14:48
Не устоял против негатива: эксперты объясняют, почему ослабевает рубль 1
14:43
Пропажу подростков на Ладожском озере взялись расследовать в СК 0
14:32
Штормпрогноз из-за жары и высокой пожароопасности продлили в Алтайском крае 0
14:20
Подростки могли оказаться в воде из-за лихого управления выжившим лодкой 0
14:12
Россельхознадзор предупредил Сибирь о возможном появлении несвежей рыбы 0
14:03
Большинство россиян удовлетворили ответы Путина на "Прямой линии" 8
13:57
Поисковые работы на Ладоге запланированы на весь день 0
13:51
Пассажирский поезд сбил трехлетнюю девочку в Братске 1
13:42
Спасатели на Ладоге ищут подростков под водой, на земле и с воздуха 0
13:40
15-летний подросток в Великобритании открыл ранее неизвестную планету 1
13:34
Рост розничных цен на бензин в Алтайском крае опередил оптовый рынок 7
13:24
Более 60 млн руб. выделили на развитие речного транспорта в Алтайском крае 2
13:15
Власти одобряют идею строительства новой ТЭЦ в Барнауле 6
13:10
Следователи начали опрос подростков, которым удалось спастись на Ладоге 0
13:05
Toyota Land Cruiser перевернулась в Алтайском крае, водитель погиб 5
12:50
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко 8
12:41
Останки бойца из Алтайского края обнаружили в Эстонии 0
12:33
Окунуться в небо: удивительные полеты на воздушных шарах. Видео 0
12:22
Данные почти 200 млн избирателей США ошибочно попали в сеть 0
12:14
Съемочная группа "Непутевых заметок" снимает второй сюжет об Алтайском крае 7
12:05
Зона поиска пропавших на Ладоге подростков. Видео 0
12:01
СМИ: глава Кузбасса Аман Тулеев может не вернуться на работу 7
12:00
"Наследники Ползунова": АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные занятия 0
11:50
"Алтайвагон" войдет в госкорпорацию "Ростех" 9
11:40
Все дело в бороде: стилисты создали образ для барнаульского выпускника 0
11:33
Томич продал барнаульцу машину, открыл ее запасным ключом и угнал 2
11:21
Ремонт переезда на пр. Красноармейском продолжается с движением трамваев 1
11:14
Трансляция с места ЧП на Ладожском озере и кадры работы спасателей 1
11:05
"Прямая линия" пройдет с начальником ГИБДД по Алтайскому краю 28 июня 3
11:00
Оформление свадьбы: тренды и тенденции 2017 года 0
10:54
Автослесари и токари: самые денежные вакансии рабочего персонала в Барнауле 6
10:31
Отец выжившего на Ладоге парня рассказал, что сын пытался спасти девочку 23
10:23
Барнаул ухудшил свои позиции в рейтинге безопасности городов России 2
10:14
Итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме 0
10:03
Многоквартирный дом в Тальменском районе тушили 12 сотрудников МЧС 0
10:00
Как защитить личные и корпоративные данные на мобильных устройствах? 0
09:50
Спрос на отдых в Крыму снизился на 30% 12
09:44
Спасатели более шести часов ищут подростков на Ладожском озере 0
09:40
Какие цвета заставляют нас делать покупки? Инфографика 0
09:33
Дочери Роберта Рождественского хотят установить памятник отцу в Косихе 3
09:22
Туристка из России погибла во время отдыха в Черногории 2
09:15
Появилось первое видео с места поиска детей на Ладожском озере 0
09:13
Конкурс Amic.ru на яркое фото со скульптурой Барнаула 0
09:04
Пропавших на Ладоге детей будут искать с помощью глубоководного аппарата 0
09:00
Интернет-магазин "Быстромаркет" предлагает все для выезда на пикник 0
08:52
Подробности возгорания автомобиля такси в Барнауле. Фото 0
08:34
Спасатели продолжают поиски пропавших на Ладожском озере детей. Фото 0
08:17
Семеро пожарных тушили ночью горящий автомобиль в Барнауле 0
07:46
Получают ли депутаты АКЗС зарплату и что они делают? 16
07:27
Подготовку к строительству третьего моста через Обь начали в Барнауле. Фото 32
07:03
Квартиру с фресками и теплым полом продают в Барнауле за 7,5 млн руб. Фото 13
06:56
Спасатели нашли лодку, на которой перевернулись подростки на Ладоге 0
06:45
"Ну, заяц, погоди!". Тест на знание крылатых фраз из мультиков Котеночкина 0
06:43
Родители подростков, перевернувшихся на лодке в Карелии, едут на место ЧП 0
06:36
Врио главы Карелии возглавил операцию по поиску пропавших на Ладоге детей 0
06:24
Ах, какая женщина: фотоподборка прекрасной Николь Кидман 0
06:01
Власти: реальные располагаемые доходы в Алтайском крае продолжают расти 17
05:04
Дожди и жару до +39°C прогнозируют синоптики в Алтайском крае 20 июня 0
04:10
Отец "пьяного" мальчика надеется, что причастных к экспертизе накажут 5
03:36
Лодка с пятью подростками перевернулась на Ладожском озере 0
02:01
Смертельно больная 5-летняя девочка сыграла "сказочную свадьбу" 3
01:28
Хоккеисты "Динамо" пожаловались на задолженность по зарплате в 800 млн 3
00:49
Глава Росстата: в стране стабилизация - спрос на сосиски и сардельки вырос 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.