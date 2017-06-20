15-летний выпускник британской школы после двух дней стажировки в Кильском университете открыл ранее неизвестную планету. Об этом пишет "Лайф".
Молодой человек обратил внимание на потемнение в свечении далёкой звезды. Оно и оказалось ранее неизведанной планетой. Ей присвоили номер WASP-142b.
Однако ему потребовалось ровно два года, чтобы доказать, что эта планета действительно существует. Согласно расчетам, расстояние до планеты составляет приблизительно 1000 световых лет.
Специалисты говорят, что вновь открытая планета имеет такой же размер, как и Юпитер. Отметим, что это уже 142-я планета, обнаруженная системой WASP.
Комментарии
Пфффф... вот русские парни в 15 лет уже метают на огромные расстояния говно коровье, на спор. А тут что, планетишка какая-то.