Зона поисковой операции на Ладожском озере с высоты птичьего полета. Продолжаются поиски трех подростков — двух парней и одной девушки.
Вечером 19 июня компания из пяти подростков отмечала на озере 16-летие девушки. Лодка перевернулась. Молодые люди были без спасательных жилетов. Двое парней смогли доплыть до суши и позвать на помощь. Сейчас они в больнице. Поиски трех человек продолжаются. Спасатели уже более семи часов ищут подростков.
По данным республиканского управления МЧС, ночью температура воздуха в регионе составляет порядка +6...+11 градусов. Температура воды порядка +8...+10 градусов.
Глава карельского МЧС Сергей Шугаев сообщил, что при поисково-спасательной операции на Ладожском озере спасатели намерены использовать FALCON — глубоководный аппарат для работ в прибрежных водах.
Как отмечается, высота волны на Ладожском озере, где опрокинулась лодка с подростками, достигает одного метра. Шугаев заявил, что шансы найти пропавших есть всегда. В настоящее время на месте происшествия работают десять водолазов.
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