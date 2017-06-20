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Годовщина первого полета на воздушном шаре в России отмечается 20 июня — с этого знаменательного события прошло уже 214 лет.
Эпоху полетов на воздушных шарах в нашей стране открыл француз Гарнерен, который был специально приглашен в Петербург и 20 июня 1803 года вместе с супругой успешно поднялся в воздух.
Полету придавалось очень большое значение — подъем шара происходил в присутствии царской четы и большого количества аристократов.
С тех пор полеты на аэростатах сильно эволюционировали и давно уже стали доступны простым людям.
В очередную годовщину первого полета на воздушном шаре в России портал Amic.ru предлагает подборку завораживающих кадров единения человека с небом.
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