Новая станция, так называемая ТЭЦ-4, смогла бы заменить устаревшую ТЭЦ-2. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник, 19 июня, высказал вице-премьер правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.

Вариант закрытия ТЭЦ-2 в Барнауле и перевод всех мощностей только на одну ТЭЦ-3 обсуждается уже несколько лет. На недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге гендиректор Сибирской генерирующей компании (в состав которой входят обе городские ТЭЦ) Михаил Кузнецов сообщил о планах по закрытию второй станции в 2025 году. Причина, по его словам, в убыточности предприятия.

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"Эта станция работает с 1955 года. Она уже старая. Сейчас СГК просчитывает, насколько реально реанимировать проект ТЭЦ-4 — построить новую станцию на базе ТЭЦ-3, а также насколько эффективно постоянно ремонтировать ТЭЦ-2", — сказал Виктор Мещеряков.

Первый вариант, судя по его словам, более предпочтительный для властей региона.

Сегодня мощность ТЭЦ-2 составляет до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч по тепловой энергии. На ее долю приходится около 45% от общего числа потребителей СГК в Барнауле.

Он напомнил, что минувший отопительный период регион закончил без срывов и аварий.

Подготовка к новому сезону идет полным ходом. Единственный город, который вызывает беспокойство, — Рубцовск.

Зимой в городе на несколько дней был введен режим ЧС из-за нехватки угля на северной ТЭЦ (собственником которой является Инвестиционно-девелоперская компания). Тогда уголь был переброшен с Южной тепловой станции, которую полугодом ранее взяла в аренду СГК.

Весной глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман сообщил о планах по закрытию ТЭЦ и переводе города на теплоснабжение от одного источника – ЮТС. Так и в СГК неоднократно сообщали, что готовы в ближайшее время подготовить ЮТС и арендуемые котельные к работе на весь город.

Это стало поводом для протестного митинга в городе (против закрытия ТЭЦ и повышения тарифов ЖКХ), организованного местным отделением КПРФ. 17 июня на акцию вышли около 700 горожан. По словам депутата-коммуниста Алтайского Заксобрания Вероники Лапиной, с закрытием станции без работы останутся более 350 человек.

Между тем 14 июня губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что рубцовская ТЭЦ будет сохранена как резервный источник теплообеспечения в городе.

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