Среда, 21 Июнь, 09:22

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,58
€ 65,32
Brent
$ 51,5
23°
Обь
309см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнТрагедия на Ладожском озере Дорожный ремонт – 2017
Новости

В Алтайском крае выросла задолженность за газ

, ИА "Амител"
Просроченная задолженность потребителей газа увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом

В ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" подвели итоги отопительного сезона в Алтайском крае.

По данным на 1 июня 2017 года, просроченная задолженность потребителей природного газа всех категорий превысила 498,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года задолженность увеличилась на 20%.

Более половины суммарной задолженности перед поставщиком газа формируют восемь организаций из шести муниципальных образований Алтайского края: МУП "Заказчик" Тальменского района (74,1 млн рублей), МУП "Новоалтайские тепловые сети" г. Новоалтайска (70 млн рублей), ООО "Теплоэнергогаз" г. Бийска (45,4 млн рублей), ООО "Объединение "Первомайское" Первомайского района (25,7 млн рублей), МУП "Павловские коммунальный сети" Павловского района (22,7 млн рублей), ОАО "Новоалтайский завод мостовых конструкций" г. Новоалтайска (14,7 млн рублей), МУП "Сибирское ЖКХ" Первомайского района (10,5 млн рублей) и ООО "Сибирская торгово-промышленная компания" Бийского района (9,5 млн рублей).

При этом, по сравнению с прошлым годом, задолженность МУП "Новоалтайские тепловые сети" и ООО "Объединение "Первомайское" выросла в полтора раза. МУП "Заказчик" увеличил свою и без того крупную задолженность на 30%, ОАО "Новоалтайский завод мостовых конструкций" — на 10%. ООО "Теплоэнергогаз", обеспечивающее теплом и горячей водой жителей Бийска, увеличило свою задолженность в 11 раз.

"Из года в год практически не меняется состав самых "проблемных" должников и муниципальных образований, администрациями которых не предпринимается должных мер для прекращения роста неплатежей и нарушения платёжной дисциплины теплоснабжающими организациями. В результате сложившейся ситуации мы будем вынуждены применять в отношении нарушителей платёжной дисциплины все меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе ограничение поставки газа. В частности, в соответствии с Правилами ограничения поставки газа, утвержденными постановлением Правительства РФ №1245, основанием для полного ограничения подачи газа является неисполнение обязательств по оплате в установленные договором сроки, допущенное потребителем более трех раз в течение 12 месяцев", - прокомментировал ситуацию начальник отдела по реализации газа производственным потребителям "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Владимир Таратынов.

Было отмечено, что отключения — это непопулярная и нежелательная мера, и если предоставлены финансово обеспеченные гарантии и определены сроки погашения задолженности, отключение не производится. "Газпром межрегионгаз Новосибирск" приступает к отключению должников только в тех случаях, когда условия договора по оплате газа со стороны потребителя не исполняются, неплатежи становятся систематическими, а договориться о погашении долга не удаётся.

Особое внимание региональный поставщик газа уделяет работе с населением, причём основные усилия направлены на предотвращение возникновения задолженности: оповещение абонентов о долгах по телефону и посредством sms-сообщений, направление уведомлений о состоянии расчетов, посещение неплательщиков контролёрами, информирование о способах и сроках оплаты, необходимости своевременной передачи показаний, замены либо поверки счётчика.

Несмотря на это, просроченная задолженность неплательщиков – физических лиц в очередной раз выросла и на 1 июня 2017 г. превысила 64,4 млн рублей. Бездействие неплательщиков и отказ от предложенных поставщиком газа мер по урегулированию задолженности вынуждают применять крайние меры – приостановление поставки газа. С начала года от газоснабжения уже отключено более 300 злостных неплательщиков, а более 3,8 тыс. абонентов, которые имеют задолженность за 2 и более месяца, направлены уведомления о предстоящем прекращении поставки газа в случае неоплаты задолженности.

Необходимо отметить, что поставщик газа всегда идет навстречу людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, — на основании письменного заявления таким абонентам предоставляется рассрочка платежа, при этом подача газа не прекращается.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
09:14
Итоги шторма: на Алтае без света во время бури остались 12 тыс. человек 0
09:02
Гендиректор БГЭС примет участие в онлайн-конференции на Amic.ru 0
09:00
В Алтайском крае выросла задолженность за газ 0
08:59
Рэпер Prodigy из дуэта Mobb Deep скончался в США 0
08:40
Прокуратура подтвердила смерть устроившего взрыв в Брюсселе мужчины 0
08:30
Правда о гарантиях на имплантацию зубов 0
08:19
Напавших на патруль ОБСЕ вооруженных людей задержали в ДНР 2
08:10
Бестселлеры зерноочистительного оборудования представят на "Дне поля" 1
08:00
Два новых магазина сети RBT.ru открываются в Барнауле 0
07:44
Справороссы готовят новый "абордаж" на социальные законы в Алтайском крае 8
07:26
Агрофорум "День сибирского поля" стартует в Алтайском крае 0
07:03
Дом с аквариумом и баней из кедра продают в Барнауле за 23 млн руб. Фото 2
06:32
Свободу фракциям: ЛДПР хочет изменить систему назначения на работу в АКЗС 0
06:01
Сергей Дугин пообещал через три года в Барнауле "новый" муниципальный пляж 4
05:06
Град, грозы и жара до +33°C ждут жителей Алтайского края 21 июня 0
04:01
Смотрим на потрясающие выступления в "Шоу талантов" в разных странах мира 0
03:08
Сбербанк выявил новый способ хищения денег из банкоматов 4
02:01
Глава рыбзавода пытался прогнать спасателей, ищущих подростков на Ладоге 0
01:06
Российские Су-27 перехватили над Балтикой самолеты-разведчики США 4
00:06
"Мегаград" прошел в Алтайском крае. Видео 0
23:47
По грудь в воде и взрыв мотора: хроники барнаульского урагана 0
23:27
Почти 250 аварийных бригад подготовили на Алтае для борьбы с ураганом 0
22:57
Названа причина масштабного отключения света в Барнауле 11
22:39
Восставший из ада: Алтай восстанавливается после вечернего урагана. Фото 0
21:27
Электричество возвращается в дома барнаульцев 0
21:23
"Надуваем лодки!" Барнаульский ливень и его последствия глазами очевидцев 0
20:39
Стоим колом: транспортный коллапс произошел в центре Барнаула 0
20:19
"Полгорода без света": подробности отключения электричества в Барнауле 2
20:01
Грозовой шторм накрыл Барнаул и отключил в домах электричество. Фото 1
19:45
Песков рассказал, чего Кремль ждет от встречи Трампа и Порошенко 0
19:35
Трагедия на Ладоге, град и третий мост в Барнауле: о чем говорят соцсети 0
19:26
12 жителей Алтая лежат в больницах с подозрением на клещевой энцефалит 1
19:07
Коротко о главном: третий мост через Обь, опасная рыба и рост цен на бензин
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июня
18:48
Гречка начала дорожать в России 1
18:35
Осторожно, ми-ми-ми: барнаульский зоопарк показал новорожденных поросят 1
18:32
Выплаты за третьего и последующего ребенка на Алтае получили 2,2 тыс. семей 0
18:24
Неизвестный украл медоборудование на 9 млн рублей из московской больницы 0
18:19
Кому может быть предоставлен статус беженца и как его получить? 0
18:09
Песков прокомментировал слухи о возможной отставке Тулеева 1
17:51
Стоп-кадр. Главное – не так, как у всех 0
17:34
Продавец в Якутске заклеил скотчем рот ребенку, укравшему шоколадку 5
17:23
Цирковой медвежонок просидел несколько дней в запертой машине в Москве 2
17:18
Крупный град прошел в Барнауле. Фото 3
17:15
"Надо не рассуждать, а работать": Карлин оценил новый пляж в Павловске 8
17:04
Горожанка негодует из-за кучи строительного мусора в центре Барнаула. Фото 4
16:47
ЕСПЧ признал запрет гей-пропаганды незаконным 8
16:39
Заведующую алтайским детсадом ждет суд за обрушение стены на воспитанников 3
16:24
Алтайская семья в среднем имеет кредитов на 145 тысяч рублей 5
16:12
ГИБДД: жара в Барнауле не вызвала всплеска аварий на дорогах 0
16:02
"Перезапуск" "Ашана" в Барнауле не вызвал ажиотажа у покупателей. Фото 10

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.