В ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" подвели итоги отопительного сезона в Алтайском крае.

По данным на 1 июня 2017 года, просроченная задолженность потребителей природного газа всех категорий превысила 498,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года задолженность увеличилась на 20%.

Более половины суммарной задолженности перед поставщиком газа формируют восемь организаций из шести муниципальных образований Алтайского края: МУП "Заказчик" Тальменского района (74,1 млн рублей), МУП "Новоалтайские тепловые сети" г. Новоалтайска (70 млн рублей), ООО "Теплоэнергогаз" г. Бийска (45,4 млн рублей), ООО "Объединение "Первомайское" Первомайского района (25,7 млн рублей), МУП "Павловские коммунальный сети" Павловского района (22,7 млн рублей), ОАО "Новоалтайский завод мостовых конструкций" г. Новоалтайска (14,7 млн рублей), МУП "Сибирское ЖКХ" Первомайского района (10,5 млн рублей) и ООО "Сибирская торгово-промышленная компания" Бийского района (9,5 млн рублей).

При этом, по сравнению с прошлым годом, задолженность МУП "Новоалтайские тепловые сети" и ООО "Объединение "Первомайское" выросла в полтора раза. МУП "Заказчик" увеличил свою и без того крупную задолженность на 30%, ОАО "Новоалтайский завод мостовых конструкций" — на 10%. ООО "Теплоэнергогаз", обеспечивающее теплом и горячей водой жителей Бийска, увеличило свою задолженность в 11 раз.

"Из года в год практически не меняется состав самых "проблемных" должников и муниципальных образований, администрациями которых не предпринимается должных мер для прекращения роста неплатежей и нарушения платёжной дисциплины теплоснабжающими организациями. В результате сложившейся ситуации мы будем вынуждены применять в отношении нарушителей платёжной дисциплины все меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе ограничение поставки газа. В частности, в соответствии с Правилами ограничения поставки газа, утвержденными постановлением Правительства РФ №1245, основанием для полного ограничения подачи газа является неисполнение обязательств по оплате в установленные договором сроки, допущенное потребителем более трех раз в течение 12 месяцев", - прокомментировал ситуацию начальник отдела по реализации газа производственным потребителям "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Владимир Таратынов.

Было отмечено, что отключения — это непопулярная и нежелательная мера, и если предоставлены финансово обеспеченные гарантии и определены сроки погашения задолженности, отключение не производится. "Газпром межрегионгаз Новосибирск" приступает к отключению должников только в тех случаях, когда условия договора по оплате газа со стороны потребителя не исполняются, неплатежи становятся систематическими, а договориться о погашении долга не удаётся.

Особое внимание региональный поставщик газа уделяет работе с населением, причём основные усилия направлены на предотвращение возникновения задолженности: оповещение абонентов о долгах по телефону и посредством sms-сообщений, направление уведомлений о состоянии расчетов, посещение неплательщиков контролёрами, информирование о способах и сроках оплаты, необходимости своевременной передачи показаний, замены либо поверки счётчика.

Несмотря на это, просроченная задолженность неплательщиков – физических лиц в очередной раз выросла и на 1 июня 2017 г. превысила 64,4 млн рублей. Бездействие неплательщиков и отказ от предложенных поставщиком газа мер по урегулированию задолженности вынуждают применять крайние меры – приостановление поставки газа. С начала года от газоснабжения уже отключено более 300 злостных неплательщиков, а более 3,8 тыс. абонентов, которые имеют задолженность за 2 и более месяца, направлены уведомления о предстоящем прекращении поставки газа в случае неоплаты задолженности.

Необходимо отметить, что поставщик газа всегда идет навстречу людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, — на основании письменного заявления таким абонентам предоставляется рассрочка платежа, при этом подача газа не прекращается.