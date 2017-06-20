Фото: vk.com/frontlineorg
Останки бойца Великой Отечественной войны, уроженца Алтайского края Андрея Нагайцева обнаружили поисковики в Эстонии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает жительница Алматы Айгуль Байкадамова, чья жизнь тесно связана с городским военно-историческим музеем.
Она сообщает, что останки гвардии сержанта Андрея Егоровича Нагайцева, уроженца деревни Барановка Змеиногорского района, были обнаружены 11 июня текущего года в уезде Ида-Вирума, в районе Вайвара, на северо-востоке Эстонии.
Известно, что Андрей Нагайцев родился в 1918 году и был призван в армию Шемонаихинским РВК, Казахская ССР.
Бойца нашли поисковики клубов Front Line и "ЭВИК".
"Просим помощи в поиске родственников гвардии сержанта... Имя солдата было установлено по номерам медалей. Благодарим наших коллег за оперативную помощь в возвращении имени солдата!" - сообщается на странице Front Line в социальной сети "ВКонтакте".
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