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Сумму в размере более 60 миллионов рублей выделили в 2017 году на развитие водного транспорта в Алтайском крае, сообщили в региональном минстройтрансе.
В ведомстве отмечают, что решение было принято по инициативе губернатора Александра Карлина. Сумма в 60,4 миллиона рублей равна объему финансирования, который вкладывался в данную отрасль за два предыдущих года.
Средства направлены из федеральной и краевой казны, а также из внебюджетных источников.
Что касается результата, который планируется получить в 2017 году, то он сводится к увеличению водных перевозок до показателя в 800 тыс. тонн грузов, или 29,6 тыс. рейсов тяжеловесного транспорта.
В минстройтрансе региона также подчеркивают, что увеличение объемов перевозки грузов водой позволит разгрузить и сохранить дороги.
Комментарии
айай, речной транспорт... на Оби меньше судов сейчас, чем в 1917. Вот она невидимая рука рынка. А уж про то, что в Союзе чуть не каждый райцентр аэродром имел даже говорить не хочется
айайай, и не надо нам никаких речных транспортов,
чего рыбу то пугать.))