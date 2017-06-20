Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате аварии, которая произошла утром во вторник, 20 июня, на пятом километре трассы "Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что 48-летний мужчина на автомобиле Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Барнаула в сторону села Советское, не справился с управлением и опрокинул машину.
В результате ДТП водитель авто погиб на месте. Его пассажиры – 18-летняя девушка и 39-летний мужчина – получили травмы. Они были госпитализированы в местную больницу.
Комментарии
а при чем тут тундра на фото?
Что бы ты с умничать смог