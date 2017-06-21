Как передать показания счетчиков? Инфографика

Многим известно, что показания счетчиков за воду стоит подавать с 18-го по 25-е число каждого месяца. В случае если показания не передаются в течение длительного времени, то расчет по среднему показателю производится в течение шести месяцев. "Росводоканал Барнаул" рассказал, какие способы передачи показаний приборов учета воды доступны барнаульцам.
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Комментарии
Систему Город отменили чтоли?
Единственная организация, за оплату услуг которой берется комиссия. Как так?
"...показания счетчиков за воду стоит подавать с 18-го по 25-е число каждого месяца."
Мне больше делать нечего, кроме того как помнить про водоканал дважды в месяц?
Сначала подай данные, потом оплати их. Я плачУ коммунальные услуги 10-го числа каждого месяца. В личном кабинете в системе город я сам проставляю количество израсходованного газа и электроэнергии при оплате. И только водоканалу нужно еще покланяться 25-го числа. Зачем? А для того, чтобы на их конские тарифы за воду содержать толпу бездельников расчетного центра водоканала. Целый расчетный центр! Принимают показания, обрабатывают, выписывают квитанции...
Самое обидное - монополисты. И не пошлешь их ни куда.