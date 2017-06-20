Сотрудники Следственного комитета начали опрос подростков, которым удалось спастись после опрокидывания лодки в сотне метрах от берега, сообщает LIFE.
Оперативники надеются получить информацию, которая может помочь в поисках трех других детей, которые до сих пор не найдены.
Ранее отец выжившего на Ладоге парня рассказал, что его сын пытался спасти девочку. Однако "не успел доплыть до девочки, как она пошла ко дну, а двое других поплыли к берегу, но там их не нашли".
Спасателям необходимо обследовать огромную зону.
Как отмечается, спасатели не останавливают поиски пропавших ни на минуту, несмотря на то, что они идут уже более девяти часов.
Вертолет МЧС садится на дозаправку и тут же вновь улетает для продолжения поисково-спасательной операции.
Кроме того, глубина на месте ЧП составляет около 40 метров. Спасатели намерены использовать FALCON — глубоководный аппарат для работ в прибрежных водах.
Высота волны на Ладожском озере, где опрокинулась лодка с подростками, достигает одного метра. В настоящее время на месте происшествия работают десять водолазов.
Вечером 19 июня компания из пяти подростков отмечала на озере 16-летие девушки. Лодка перевернулась. Молодые люди были без спасательных жилетов. Двое парней смогли доплыть до суши и позвать на помощь. Сейчас они в больнице. Поиски трех человек продолжаются. Спасатели уже более семи часов ищут подростков.
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