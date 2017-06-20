Фото: rabochy-put.ru
Пассажирский поезд в Братске сбил трехлетнюю девочку, которая вместе со своей матерью переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
Как сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, трагический инцидент произошел 19 июня около 16:00 в жилом районе "Энергетик".
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Согласно предварительной информации, девочка вместе с матерью и несовершеннолетним братом переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
"Машинист пассажирского поезда № 88 подавал сигналы большой громкости и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Девочка доставлена в близлежащее медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь", — добавляют в СКР.
По итогам проверки будет принято правовое решение.
Комментарии
Ну что то мать совсем безголовая