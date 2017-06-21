21-22 июня в Алтайском крае пройдет ежегодный межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля – 2017". Место проведения мероприятия — Сибирский агропарк (Павловский район).
Компания AUTOBOX впервые примет участие в мероприятии такого масштаба, где будет представлено более 240 различных компаний.
На стендах павильона AUTOBOX будет представлен профессиональный ручной и пневматический инструмент торговых марок LICOTA и GARWIN, специализированные наборы для обслуживания крупногабаритной техники и коммерческого транспорта, оборудование для раздачи густых смазок и сбора масла, а также смазочные материалы.
В дни проведения форума компания AUTOBOX предоставляет дисконт 10% на все профессиональные наборы инструментов LICOTA и GARWIN, которые можно приобрести в интернет-магазине www.autobox.pro. Все подробности по телефонам: 8 (3852) 22-66-07 и 22-66-08.
Сайт: www.autobox.pro.
Все подробности по телефонам: 8 (3852) 22-66-07 и 22-66-08.
Комментарии
Мне как -то инструмент Force "ближе к телу".
Антоха, ну как авто? Не подводит?
PS А то мой пруль сгнил, надо что-то брать... Денег особо нет, в раздумьях...