Около 90% жителей России удовлетворили ответы президента страны Владимира Путина во время "Прямой линии", которая прошла 15 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным социологов, в этом году интерес россиян к данному событию был достаточно высок. Так, в целом с содержанием беседы знакомы 66% граждан, при этом 11% посмотрели трансляцию в прямом эфире от начала до конца.
Эксперты уверяют, что прошедшая "Прямая линия" получила самые высокие оценки за прошедшие десять дней. Удовлетворили ответы Путина 88% зрителей. Плохое впечатление от "Прямой линии" с президентом страны осталось у 11%.
Напомним, "Прямую линию" посмотрели шесть миллионов граждан России.
Комментарии
То есть дяденька не выполняет свои обещания, но ответы его удовлетворяют 88%? В России конечно много баранов, но не настолько же. Не верю.
Павсекакий, ну если учитывать, что опрос проводился только среди 11% которые смотрели данное шоу, то вполне допустимо, что 88% из них с головой совсем не дружат.
16 лет одно и тоже обещает и все довольны.
Они что людей за идиотов держут.
Понятно друзя воры путинские те довольны.
А нищета что тоже?
11% смотрели в прямом эфире, 66% "в целом с содержанием программы знакомы"
Особенно про повышение пенсионного возраста и безработицу.
Неизбежно и выкручивайтесь сами...
Чем быть довольными, кого опрашивали.
Разруха по всей стране и нищета.
А вот итоги прошлогодней "прямой" линии.
"«Прямая линия» с Владимиром Путиным привлекла внимание 54% россиян, однако среди них в режиме реального времени его посмотрели лишь 15%. Еще 27% ознакомились с ее отдельными фрагментами и 12% узнавали подробности из СМИ. 44% опрошенных признались, что не следили за этим публичным отчетом главы государства перед населением.
Те, кто следил за «прямой линией», чаще называли ее интересной, нежели скучной и затянутой. Так, всё мероприятие показалось интересным 28% респондентов, а у 41% вызвало частичный интерес.
Ответы президента удовлетворили 76% зрителей «прямой линии» и оставили неудовлетворенными 17%. Больше всего ответами граждане были довольны в 2015 и 2014 годах (81% и 84% соответственно), а пик неудовлетворенности пришелся на 2013 год (54%). " (с)
Т.Е. смотреть стали меньше, а удовлетворяться больше.
20.06.2017 14:46
- гость - угу и опрос делали в зданиях адмистрации, МВД и так далее по списку, не?!