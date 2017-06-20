Фото: carobka.ru
Ситуацию на топливном рынке Алтайского края, где произошел заметный рост цен на бензин, прояснил депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда.
На своей странице в Facebook народный избранник отметил, что получил ответ от регионального управления антимонопольной службы на свой запрос относительно роста цен на АЗС "Газпромнефти".
"На других заправках не лучше, просто заправляюсь у них, собираю чеки, мониторю цены. Нашим антимонопольщикам, спасибо им, удалось выяснить, что рост розничных цен в указанный мною период опережал рост оптовых цен", — отмечает Геннадий Шейда.
Также депутат уточняет, что согласно позиции, заявленной "Газпромнефтью", рост цен объясняется "рыночными факторами: балансом сезонного спроса и предложения".
По словам Шейды, такой ответ не устроил антмонопольщиков, которые намерены рассмотреть запрос на федеральном уровне.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Алтайский край оказался в числе нескольких регионов страны, где был зафиксирован наиболее существенный рост цен на топливо.
Комментарии
Кто нибудь знает, чтобы ФАС что либо довела до конца, и потребитель это ощутил?!
Меняйло же сказал, что Алтайский край лучше Европы, вот и цены не бензин к европейским сразу поползли. Все логично! Бохатому региону - бохатые цены!!!
Мало того правительство АК регулярно заявляет о росте доходов населения. Почему бы и цены на топливо не поднять?
Кто нибудь знает, чтобы ФАС что либо довела до конца, и потребитель это ощутил?!
Часто доводит. Зайдите на сайт Алтайского УФАС, они всю свою практику публикуют.
Моей жене эта ФАС официальный ответ дала что все в рамках законодательства.
Не может быть, что Трамп. Дело Обамы живет????
Разнылись неудачьники! На транвае ездите лохастики.