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Рост розничных цен на бензин в Алтайском крае опередил оптовый рынок

, ИА "Амител"
Депутат Барнаульской гордумы рассказал о специфике увеличения стоимости топлива

Фото: carobka.ru

Ситуацию на топливном рынке Алтайского края, где произошел заметный рост цен на бензин, прояснил депутат Барнаульской гордумы Геннадий Шейда.

На своей странице в Facebook народный избранник отметил, что получил ответ от регионального управления антимонопольной службы на свой запрос относительно роста цен на АЗС "Газпромнефти".

"На других заправках не лучше, просто заправляюсь у них, собираю чеки, мониторю цены. Нашим антимонопольщикам, спасибо им, удалось выяснить, что рост розничных цен в указанный мною период опережал рост оптовых цен", — отмечает Геннадий Шейда.

Также депутат уточняет, что согласно позиции, заявленной "Газпромнефтью", рост цен объясняется "рыночными факторами: балансом сезонного спроса и предложения".

По словам Шейды, такой ответ не устроил антмонопольщиков, которые намерены рассмотреть запрос на федеральном уровне.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Алтайский край оказался в числе нескольких регионов страны, где был зафиксирован наиболее существенный рост цен на топливо.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.06.2017 13:38
- гость -

Кто нибудь знает, чтобы ФАС что либо довела до конца, и потребитель это ощутил?!

0  0
20.06.2017 13:43
45

Меняйло же сказал, что Алтайский край лучше Европы, вот и цены не бензин к европейским сразу поползли. Все логично! Бохатому региону - бохатые цены!!!

0  0
20.06.2017 13:45
- гость -

Мало того правительство АК регулярно заявляет о росте доходов населения. Почему бы и цены на топливо не поднять?

0  0
20.06.2017 14:42
Кока-кольщик

Кто нибудь знает, чтобы ФАС что либо довела до конца, и потребитель это ощутил?!

Часто доводит. Зайдите на сайт Алтайского УФАС, они всю свою практику публикуют.

0  0
20.06.2017 14:47
- гость -

Моей жене эта ФАС официальный ответ дала что все в рамках законодательства.

0  0
20.06.2017 14:53
- гость -

Не может быть, что Трамп. Дело Обамы живет????

0  0
20.06.2017 15:03
- гость -

Разнылись неудачьники! На транвае ездите лохастики.

0  0
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