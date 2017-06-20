Всю ночь в акватории Ладожского озера в заливе Импилахти Питкярантского района проводились поисково-спасательные работы. Залив и прилегающую территорию обследуют с высоты, с суши, на воде и под водой, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карелии.
По состоянию на 7 часов утра по местному времени проведено наращивание группировки сил и средств спасателями и водолазными расчетами Специализированной пожарно-спасательной части, Карельской Республиканской поисково-спасательной службы, Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда.
Наземной группировкой спасателей в ходе проведения поисково-спасательных работ обследовано 9 км береговой линии, совершен облет двумя вертолетами Ми-8 МЧС России и Республики Карелия 16 кв. км, с помощью плавательных средств обследовано 12 кв. км акватории озера.
Сейчас в районе предполагаемого опрокидывания лодки водолазными расчетами начаты спуски под воду с целью обследования дна залива. Пока поиск результатов не дал.
В настоящее время к проведению поисковых работ привлечены 264 человека и 55 единиц техники, из них от МЧС 158 человек и 31 единица техники. Погода на месте проведения работ благоприятствует поиску.
На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Карелия продолжает работу Межведомственный оперативный штаб.
19 июня в 21:20 по местному времени поступила информация о перевернувшейся лодке, в которой находились пятеро подростков. Двум подросткам удалось выбраться на берег. Сейчас они находятся под присмотром врачей в Центральной районной больнице города Сортавала, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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