Уровень закредитованности населения Алтайского края составляет 23%, это почти самый низкий показатель в Сибири. При этом уровень просрочки составляет в среднем 10%, что выше среднего по СФО. Такие данные по результатам мониторинга первого квартала 2017 года приводят эксперты проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков".
В Алтайском крае сохраняется стабильный уровень закредитованности населения — 23%. Таким же был этот показатель и по итогам 2016 года.
Объем кредита на домохозяйcтво региона — 145,5 тысяч рублей, из них 10% — просроченная задолженность.
Для сравнения, показатель закредитованности в Новосибирской области составляет 30%. Средняя сумма кредита на домохозяйство – 214,5 тысяч рублей, из них 9% просрочки.
В Республике Алтай закредитованность составляет 24%, кредитная задолженность на семью — 143,8 тысячи рублей, в том числе 9,5% просрочки.
Жители Кемеровской области закредитованы на 26%, средняя задолженность на семью -172,4 тысячи рублей, просрочка — 11%.
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В остальных регионах СФО закредитованность выше, чем в Алтайском крае, кроме Омской области. А вот процент просрочки варьируется от 7,6 до 11,2%, но в основном меньше, чем в Алтайском крае.
В целом по стране просроченная задолженность граждан стала расти быстрее.
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Сейчас объем общей задолженности физических лиц в банках составляет 10 трлн 838 млрд рублей (на 0,6% выше показателя в начале 2017 года). Объем просроченной задолженности составляет 879,4 млрд рублей (выше на 2,7%).
В пересчете на каждое российское домохозяйство объем задолженности составил 191,9 тысячи рублей, в том числе просроченная задолженность — 15,6 тысячи рублей. (8,1%).
Максимально закредитованы жители республик Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутской, Тюменской, Новосибирской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
Самый минимальный показатель в Крыму (4%), но это скорее связано с недостаточным проникновением кредитных услуг в регионе.
По словам руководителя проекта "За права заемщиков" Виктора Климова, темпы роста просроченной задолженности нельзя назвать пугающими, однако это очевидно негативный тренд. И это следствие снижения доходов граждан.
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Комментарии
у нас нет кредитов, значит у кого то 290
Вранье как средняя зарплата. У нас тоже нет. Мне совесть не позволяет кормить нахаляву процентами царя и его бояр. Пусть идет работать... В туркластер, например, садовником.
20.06.2017 17:26
- гость -
у банков большинство- владельцы забугорные, так кого вы кормите , мозги есть?
20.06.2017 17:26
- гость -
Вранье как средняя зарплата. У нас тоже нет. Мне совесть не позволяет кормить нахаляву процентами царя и его бояр. Пусть идет работать... В туркластер, например, садовником.
Расскажи, как на квартиру заработал, умник.