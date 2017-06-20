Прямые перелеты из Барнаула в Анапу и обратно стартовали из аэропорта краевой столицы в пятницу, 16 июня, сообщает пресс-служба предприятия.
Летние перелеты будет осуществлять авиакомпания "ИрАэро" на воздушном судне российского производства SSJ100 ("Сухой Суперджет 100"). По поводу первого полета в Международном аэропорту Барнаула прошел небольшой праздник. Было организовано шоу мыльных пузырей, на мероприятии присутствовал шаржист.
В лайнер входят 93 пассажира. Полеты выполняются два раза в неделю — в понедельник и пятницу. Прошлым летом из Барнаула не были организованы прямые рейсы в Анапу.
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