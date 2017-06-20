Продолжение поисковых работ запланировано на весь предстоящий день, сообщается на сайте администрации Республики Карелия.
"Определены дополнительные места для работы водолазных групп, планируется усиление группировки спасателей. Работу могут осложнить погодные условия — по метеопрогнозу, сегодня в акватории Ладожского озера ожидаются порывы ветра до 10 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Общая группировка поисково-спасательных сил и средств составляет 264 человека (в том числе водолазные группы) и 55 единиц техники. К работе привлечены 2 вертолета МИ-8.
Вечером 19 июня поступила информация о перевернувшейся лодке, в которой находились пять подростков. Двум из них удалось выбраться на берег. Поиски троих продолжаются.
В настоящий момент спасенные подростки в состоянии средней тяжести госпитализированы в Сортавальскую центральную больницу. Как рассказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, выехавший на место ЧП и возглавивший спасательную операцию, с подростками и родителями работают врачи и психологи, им будет оказана вся необходимая помощь.
"Поисково-спасательная операция ведется круглосуточно. Мы координируем работу всех служб", — отметил Парфенчиков.
Комментарии