По предварительной информации, подростки, пропавшие на Ладожском озере, могли оказаться в воде после того, как один из выживших — Игорь Д., управлявший моторной лодкой, слишком круто повернул судно, сообщает LIFE.
Как отмечается, подростки сказали родителям, что отправляются в поход. О каком-либо путешествии на лодке по озеру они умолчали.
19 июня подростки решили отметить день рождения девушки. Они находились в лодке без спасательных жилетов. После того, как лодка перевернулась, один из мальчиков смог доплыть до суши и позвать на помощь байдарочников, тренировавшихся на Ладоге. C помощью спортсменов нашелся второй подросток. Он смог доплыть до одного из островов на озере.
Двое спасшихся подростков — Андрей Ж. и Игорь Д. — доставлены в Центральную районную больницу города Сортавала.
Возможно, отец именно Игоря ранее рассказал, что его сын пытался спасти девочку, "но когда начал подплывать к ней, увидел, что ее уже нет".
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Продолжение поисковых работ запланировано на весь предстоящий день. Наземной группировкой спасателей в ходе проведения поисково-спасательных работ уже обследовано 9 км береговой линии, совершен облет двумя вертолетами Ми-8 МЧС России и Республики Карелия 16 кв. км, с помощью плавательных средств обследовано 12 кв. км акватории озера.
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