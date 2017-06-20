Некачественная рыба, которую продают под видом свежего улова, может появиться на прилавках магазинов в западных регионах России, Дальнего Востока и Сибири. Об этом пишет ФАН.
Как сообщает издание, сейчас на Дальнем Востоке началась лососевая путина, и в скором времени на рынок поступят первые партии свежевыловленной рыбы. Также недобросовестные продавцы могут начать продавать рыбу нераспроданного прошлого улова, потерявшую качество.
Такую рыбу могут продавать в торговых точках западных регионов России и Сибири. Роспотребнадзор рекомендует потребителям обращать внимание на запах и цвет рыбы и перед покупкой спрашивать сопроводительные документы у продавцов.
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