Синоптики в Алтайском крае продлили штормовой прогноз до 23 июня из-за высокой пожароопасности.
Согласно данным ЦГМС по региону, в крае сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), местами в западных и северных районах чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
20 июня высокая пожароопасность (четвертый класс горимости) отмечается в Тальменском, Ключевском, Кулундинском районах и Славгороде, чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости) в Угловском, Благовещенском районах.
Отметим, в ночь на 21 июня в отдельных районах Алтайского края пройдет дождь, гроза, возможен град, при грозах местами сильный дождь. Температура воздуха в крае составит +15...+20 градусов.
Днем столбики термометров поднимутся до +28...+33 градусов. Ветер в этот день ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 12-17, при грозах местами шквалистое усиление до 22.
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