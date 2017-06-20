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Рубль демонстрирует ослабление с прошлой недели — аналитики финансового рынка полагают, что нестабильность российской валюты может продолжиться.
Так, управляющий активами АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин считает, что российская валюта не смогла устоять "против многочисленного негатива", приблизившись к концу прошлой недели к отметке в 58 рублей за доллар.
"Дешевеющая нефть не добавляет оптимизма, и сейчас возможный рост котировок нефти уже не будет влиять на курс, как не влияло в последнее время и снижение", — полагает эксперт.
Аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев отмечает, что рубль возобновил падение 19 июня. "Тучи вокруг российской валюты сгущаются. Первую скрипку сейчас играет тема санкций. Опасения относительно введения новых ограничительных мер со стороны США и Европы заставляют игроков бежать из рубля в стремлении сократить риски", — объясняет текущее положение дел на рынке эксперт.
По его мнению, в настоящее время открыт путь к следующему барьеру в 59 рублей за доллар.
Ведущий аналитик ГК Телетрейд Анастасия Игнетенко также не склонна прогнозировать укрепление рубля, обращая внимание на нефтяной рынок. "Ситуация на рынке нефти остается нестабильной, и согласно отдельным мнениям, дисбаланс спроса и предложения на рынке не позволит ценам на нефть подняться выше 60$ за баррель в этом году и, скорее всего, сохранится в ближайшие пару лет. Так что российскому рублю пока не приходится ждать поддержки со стороны этого рынка, а это значит, что американский доллар готов продолжить свой рост в направлении зоны 59,30 – 59,50 рублей", — считает она.
Комментарии
Да ладно? Кудрин же предрекал, предрекал... И что укрепление рубля плохо.. Ну вот, наконец, дождались, щас заживем!