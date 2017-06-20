Президент Украины Петр Порошенко считает важным тот факт, что глава американского государства Дональд Трамп встретится с ним быстрее, чем с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
"Украина имеет фантастическую поддержку США. Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина", — отметил он.
При этом Порошенко подчеркнул, что Вашингтон оказывает стране "фантастическую" поддержку.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Петром Порошенко. Американский президент присоединится к встрече президента Украины с вице-президентом США Майком Пенсом.
Комментарии
Чет наш хлопец основную свою работу - налаживание отношений с забугорьем, завалил окончательно. И здесь не поспел...
При этом Порошенко подчеркнул, что Вашингтон оказывает стране "фантастическую" поддержку.
Вот взял и открыл тайну о своих видениях из области фантастики.Щас еще расскажет,какие ему там фокусы показывают.Как украинцы доверяют этому болтуну?Тайну,и ту сдержать не может!
Такая встреча лишь подтверждает что речь между двумя самыми крутыми военными державами пойдет об украине. Подождем результатов. Врятли наш ВВ пойдет на условия СШП (и это правильно), а значит уже сейчас надо готовиться к усилению санкций.
Сегодня Пётр Алексеевич встречается с Дональдом Фредовичем. А Вчера Владимир Владимирович встречался с Атамбаевым.
Почувствуйте разницу.
20.06.2017 15:55
- гость -
вы правы, колено-преклонение и лебезение укров перед западом(сшп) превосходит допустимое для достоинства.
20.06.2017 15:55
- гость -
Да и так понятно, что Атамбаев круче чем Порашенко.
джавеллины выпрашивал в кредит, но трамп скряга -только предоплата! а у хохлов и так 140 млрд долг....а вдруг даст и #намкрыш санкции усилят, надо запасаться ботвой, брюквой, квасом и репой!
Опять нашего обошли на повороте
"Опять нашего обошли на повороте "
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не... опять он всех переиграл
20.06.2017 16:36
Гонец из Пензы
уверены что сыграли бы лучше, хотя партия еще сыграна?
а вы себе не льстите?
Трамп ему напомнит, на кого он сделал ставку на выборах в США, этим и закончится "фантастическая поддержка"