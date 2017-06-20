Пропажу подростков на Ладожском озере взялись расследовать в СК

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетних на Ладожском озере в Карелии, сообщается на сайте ведомства.
Уголовное дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
По версии следствия, 19 июня в дневное время пятеро несовершеннолетних приехали из города Сортавала Республики Карелия в поселок Импилахти Питкярантского района республики, где один из подростков взял у своей родственницы алюминиевую лодку типа "казанка" с мотором. После этого дети отправились на прогулку по акватории залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов.
Вечером в ходе движения лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде, двоим из них удалось спастись.
В настоящее время почти три сотни спасателей при помощи 60 единиц техники пытаются найти троих подростков.
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