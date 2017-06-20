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Жителей Сибири, а также других макрорегионов страны во вторник, 20 июня, предупредили о возможном попадании на прилавки некачественной рыбы, которую могут выдавать за свежий улов.
В управлениях Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обратили внимание, что в данный момент стартовала лососевая путина. Именно сейчас на рынок могут массово выбросить запасы прошлогодней рыбы, заявляя, что товар свежий.
География возможного распространения некачественной продукции является очень широкой — Дальний Восток, Сибирь и даже западные регионы страны.
Рыба, как известно, продукт специфический, и при ее покупке вопрос свежести является одним из главных.
Что касается ситуации в Алтайском крае, то пока все в норме. В региональном управлении Россельхознадзора порталу Amic.ru сообщили, что специалисты ведомства не выявили в магазинах и торговых сетях некачественный товар.
"Не поступало никаких жалоб и от граждан", — рассказала представитель надзорного ведомства.
Также в краевом управлении Россельхознадзора призвали жителей региона внимательно отнестись к покупке рыбной продукции.
"В первую очередь необходимо обращать внимание на внешний вид и запах рыбы, которую вы собираетесь приобрести", — отмечают специалисты.
Кроме того, граждане имеют полное право запросить документацию на товар, чтобы убедиться в чистоплотности намерений продавцов рыбы.
Комментарии
граждане имеют полное право запросить документацию на товар
а на рыбе клеймо ставят, что эта "документация" относится именно к данной особи?
То есть "на магазины не надейся, сам не плошай?"
как обращать внимание на внешний вид и запах рыбы, если она замороженная?