Цирковой медвежонок просидел несколько дней в запертой машине, при этом полиция не нашла нарушений в его перевозке, пишет РИА Новости.
Найденный в Москве медвежонок оказался артистом Центра Славы Полунина: https://t.co/062ZzW6Mc5 pic.twitter.com/JcbeebKEr7— ⌚ 24/7 (@24_7seven) 20 июня 2017 г.
Отметим, что автомобиль со зверем внутри был найден в одном из гаражно-строительных кооперативов в Москве. Перевозчик оставил животное в машине на несколько дней, чтобы попасть к себе домой.
Дежурный офицер рассказал, что медвежонка перевозили в специальном вольере.
Комментарии
вот гаденыш
живой?