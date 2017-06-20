Опубликованы последние фотографии пропавших на Ладоге подростков

LIFE опубликовал последние фотографии подростков с пикника на Ладожском озере в Карелии, после которого спасатели не могут найти троих молодых людей.
На фотографиях ребята отмечают день рождения Николь. Девушку и еще двоих парней до сих пор ищут спасатели.
Также опубликована фотография той самой лодки, на которой подростки перевернулись на Ладожском озере.
По предварительной информации, подростки могли оказаться в воде после того, как один из выживших, управлявший моторной лодкой, слишком круто повернул судно.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетних на озере. Дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
19 июня в 21:20 по местному времени поступила информация о перевернувшейся лодке, в которой находились пятеро подростков. Двум подросткам удалось выбраться на берег. Сейчас они находятся под присмотром врачей. Троих пока безуспешно пытаются найти спасатели. Один из выживших сообщил, что девушка утонула. Эта информация не подтверждена.
Сегодня спасательная операция продолжится, но работу может осложнить плохая погода: на Ладоге обещают порывы ветра до 10 м/с.
В региональном Следственном комитете сообщили, что операция по поиску пропавших подростков может быть продолжена и в ночное время.
Комментарии
пиво в лодке лежит
18 лет некоторым уже не подростки а отморозки
Да ещё и на казанке... (((