Фото: vk.com/barneos22
Столкновение машины "Яндекс.Такси" с легковушкой произошло днем во вторник, 20 июня, в центре Барнаула, сообщают очевидцы.
"Ехали в "Яндексе" и столкнулись с другим авто на перекрестке Партизанская — Ядринцева. Будьте аккуратны, из-за жары много невнимательных водителей", — отмечается в заметке, опубликованной в сообществе Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что в результате столкновения машина такси "потеряла" бампер.
Комментарии
из-за жары много невнимательных водителей
Оленей и в холода полно. Для них любые погодные условия не подходят.
очень важное сообщение!!!