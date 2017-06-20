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"Перезапуск" "Ашана" в Барнауле не вызвал ажиотажа у покупателей. Фото

, ИА "Амител"
Торговый центр "Галактика" 19 июня заработал спустя полгода после обрушения крыши

Фото: Кирилл Аверин, Amic.ru

Повторное открытие торгово-развлекательного центра "Галактика" и гипермаркета "Ашан", которое состоялось 19 июня, не вызвало большого ажиотажа у покупателей. Первую очередь торгового центра, построенного на месте Барнаульского аппаратурно-механического завода, открыли для посетителей в ноябре прошлого года. Главным арендатором молла стал гипермаркет "Ашан". Однако работа второго в Барнауле магазина французской ритейлинговой сети была прервана 26 декабря после обрушения конструкций крыши.

На данный момент все структуры гипермаркета работают в полную силу. В частности, торговые площади заполнены продукцией, но всё же количество посетителей небольшое, что объясняется будничным временем открытия — магазин начал работу утром в понедельник, 19 июня.

Как сообщает корреспондент Amic.ru, в гипермаркете "Ашан" не наблюдалось ажиотажа: народа на кассах практически не было, люди в основном покупали прохладительные напитки. Такая же ситуация наблюдается и во вторник, 20 июня.

Отметим, что руководство ТРЦ "Галактика" ранее заявило, что были проведены все необходимые процедуры для продолжения работы, которые позже были подтверждены соответствующими экспертизами. Органы Государственной инспекции признали помещения безопасными.

Кроме того, на третий квартал этого года заявлено введение в эксплуатацию второй очереди торгового комплекса. Ожидается, что в "Галактике" заработает ледовый каток площадью 800 квадратных метров. Всего же в крупнейшем торговом центре Барнаула и Сибири расположится около 200 магазинов, а также несколько десятков кафе и ресторанов.

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Комментарии

20.06.2017 16:31
- гость -

Наконец-то! Предел есть! Уперлись в дно. Покупатель уже не бежит оголтело на открытие новых магазинов, расталкивая всех локтями.

0  0
20.06.2017 16:43
- гость -

20.06.2017 16:31
- гость -
---
вы из той когорты, которые радуются сдохшей у соседа корове

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