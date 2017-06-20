Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего продавца в Якутске, который заклеил рот ребенку скотчем за кражу шоколадки. Об этом пишет пресс-служба СУ СК по региону.
Дело возбуждено по статье "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". Известно, что ЧП произошло утром в пятницу, 16 июня, в небольшом магазине Якутска, расположенном на улице Кузьмина.
Продавец уличил мальчика в краже, а затем с применением физической силы около десяти минут насильно держал его в подсобке. При этом он заклеил его руки в области кистей и рот скотчем.
Ребенка освободили после того, как вмешались посторонние лица. А одна из свидетелей происшествия сняла этот инцидент на видео и разместила в интернете.
Продавец задержан, ему предъявлено обвинение.
Комментарии
Тожероссиянин.