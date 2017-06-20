Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений нарушением права на свободу самовыражения и дискриминацией. Об этом пишет "Газета.ру".
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Отметим, что РФ обязали заплатить гей-активистам Николаю Баеву, Алексею Киселеву и Николаю Алексееву почти 50 тысяч евро за материальный и моральный ущерб. Также Россия должна будет выплатить судебные издержки.
Европейский суд считает, что Россия своим законом нарушила право на свободу выражения мнения и запрет на дискриминацию.
Отметим, что в России четыре года назад вступил в силу закон, который ввел запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Комментарии
... им в зад вместо денег!
Навальныши, быстрее в ЕСПЧ иски подавайте. Они по 50 косарей евриков присуждают педикам.
вот так будут постоянно в суд подавать и работать не надо
Вот скоты! Хотите у себя гей-общество - пропагандируйте! А нас оставьте в покое!!!
а разве постоянное упоминание этой темы в СМИ - не пропаганда?
Хе. Нагибание идет по всем фронтам. Прикольно.
Укры атошничают- это не геноцид, а в россии значит дискриминация педиков, вот это круть.
Взять пример с саудовской аравии, выдать призы потерпевшим...