Фото: vk.com/barneos22
Жительница Барнаула недоумевает, почему на улице Молодежной прямо на проезжей части лежит куча строительного мусора.
В настоящее время в сообществе Barnaul 22 опубликованы фотографии с места, где складируются элементы демонтированного дома.
"Более недели никто ничего не предпринимает, с каждым днем куча становится только больше. Никаких знаков и предупреждений", — констатирует автор заметки.
Отметим, что в непосредственной близости от данного места ведется строительство высотного дома.
Комментарии
Приехал экскаватор, ковшём разрушил часть дома, полиция охраняла процесс разрушения. Наказать приставов, они навалили кучу.
Приставы навалили мусора.
Два человека за 10 минут могут убрать этот мусор в сторону дома.
20.06.2017 17:32
- гость -
у нас только "жаловаться" умеют и "негодовать".