В Барнаул пришла аномальная жара, которая совершенно не спешит уходить.
Если в выходные можно хоть как-то спастись от изнуряющей духоты на водоемах и пляжах, то что же делать с нестерпимой атмосферой дома?
Синоптики обещают также и жаркий июль, а это значит, что к нему стоит подготовиться заранее.
В магазине "DNS Технопоинт" предлагают сразу несколько решений для любого кошелька.
Самым эффективным, безусловно, будет установка полноценной сплит-системы кондиционирования. Установка такого оборудования полностью решает проблему с микроклиматом в квартире.
Если требуется более бюджетный и простой вариант или необходимо решить проблему с жарой на даче или в летнем доме, то на помощь придут напольные мобильные кондиционеры.
Напольные кондиционеры очень просты в установке и весьма мобильны. Достаточно вывести в форточку или приоткрытое окно гибкий шланг (воздуховод), по которому из кондиционера отводится горячий воздух, и вот она — желанная прохлада.
Ну и никто не говорит, что самое простое решение обязательно самое слабое. Проверенное временем и тысячами людей средство — вентиляторы. В магазине "ДНС Технопоинт", например, представлены десятки моделей этого незамысловатого прибора в разном ценовом диапазоне.
В магазине "DNS Технопоинт" предлагают широчайший выбор бытовых приборов для поддержания комфортного микроклимата в доме по доступным ценам.
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