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Заведующая детским садом "Искорка" в Новичихинском районе Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в халатности, в результате которой пострадали воспитанники учреждения.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел 17 апреля текущего года, когда на территории детсада обрушилась кирпичная стена. Фрагменты конструкции упали на троих четырехлетних детей, игравших в песочнице. Двое ребят получили повреждения.
В СКР уточняют, что еще осенью прошлого года в детском саду были проведены работы по демонтажу крыши теневого навеса. Именно в результате этих работ кирпичная стена осталась без опоры.
"Обвиняемая, достоверно зная, что реконструкция навеса не завершена, допустила в дальнейшем эксплуатацию объекта, представляющего опасность для жизни и здоровья детей", — констатируют в Следственном комитете.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Также следствие требует от районных властей профинансировать ремонт детского сада.
Комментарии
А как комиссия приняла его перед открытием?
дети то не сильно хоть пострадали?