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Гречка начала дорожать в России

, ИА "Амител"
За неделю эта крупа подорожала на 1355 рублей, до 29 585 рублей за тонну

Фото: pixabay.com

В России резко выросли цены на гречку. Так, стоимость этой крупы на прошлой неделе увеличилась на 1355 рублей, до 29 585 рублей за тонну. Об этом пишет "Интерфакс".

Неделю назад крупа выросла в цене на  530 рублей с конца мая. Специалисты говорят, что гречка — непредсказуемая крупа. Ее стоимость зачастую ведет себя "вопреки рынку". Эксперты не понимают, почему растет цена и, более того, считают этот рост необоснованным, ведь дефицита гречки нет.  

Между тем летом прошлого года стоимость крупы составляла примерно 69 316 рублей за тонну. Согласно данным ИКАР, предложение крупы в 2016/17 сельхозгоду составило 652 тысячи тонны против 425 тысяч тонн годом ранее.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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