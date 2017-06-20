Фото: Правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во вторник, 20 июня, посетил обновленную спортивно-оздоровительную зону в селе Павловск. Искусственный пляж на водохранилище в Павловске, расположенный в 45 километрах от Барнаула, появился только в 2016 году, но уже пользуется большой популярностью у отдыхающих. Так, прошлым летом его посещаемость в среднем составила около 500 человек в день, значительная часть из которых – барнаульцы. Особенно в жаркие дни у озера находилось до 1000 отдыхающих. В прошлом году здесь отдохнуло более 12 тысяч человек, из них 70% — это жители Барнаула.

В этом году пляж в Павловске заработал 10 июня. За последние выходные его посетило около 5 тысяч человек. Сами арендаторы заявляют, что даже яблоку негде было упасть. Губернатор Александр Карлин лично осмотрел уже работающие площадки: тут появился чистый песок, шезлонги. Кроме того, за безопасностью на пляже следят профессиональные спасатели, детей развлекают аниматоры, также установили кафе, где продают прохладительные напитки. Во время осмотра губернатор поинтересовался, "как водичка", у одной из отдыхающих семей, которая отметила, что она — отличная. Глава региона не упустил возможности пообщаться с воспитанниками школы имени Костенко по гребле на байдарках и каноэ. Дети, которые после тренировки уже уносили лодки с пляжа, ответили на несколько вопросов.

Глава администрации района Сергей Волков, который сопровождал главу региона, отметил, что поручения губернатора по созданию спортивно-туристической зоны дали новый импульс для развития Павловска. Так, жители села получили чистый пруд. Уже сегодня в Павловске отдыхают не только местные жители, но и отдыхающие из Барнаула и соседних районов.

"Будем стараться делать это место популярным для семейного отдыха, чтобы семьи с детьми могли отдыхать на природе не только эпизодически, но и могли погостить у нас и получить удовольствие. Здесь можно рыбачить, купаться, отдыхать, заниматься сбором ягод и грибов. Мы готовы активно развивать сельский туризм", — сказал Сергей Волков. Он раскрыл некоторые планы по тому, как изменится пляж в ближайшее время. В частности, уже подготовлена территория для расширения. Кроме того, обсуждается идея возможного закрытия муниципального детского лагеря, который находится почти на берегу, чтобы там разместить зону отдыха для гостей с домиками. Детей же переселят в другой лагерь — частный, который находится по соседству.

Выслушивая разговоры руководства района о том, что может появиться на пляже в перспективе, Александр Карлин призвал не рассуждать, а работать над реализацией проекта.

"Надо просто не рассуждать, а составить реальный план работы. Определить зоны, состав участков, для каких целей тот или иной участок берега будет использоваться. И так дальше и развивать", — сказал глава региона. Карлин добавил, что необходимо решить вопрос с отсутствием большой парковки у места отдыха. Сейчас в пляж уже вложено около 3 миллионов рублей. Однако на очистку озера было потрачено 45 миллионов рублей, а на трассу до Павловска – около 100 миллионов.

"Нет необходимости объяснять, насколько удобна эта площадка во всех смыслах. Многие жители Барнаула выбирают пляж в Павловске как место отдыха всей семьей, потому что добираться быстрее, чем на пляжи Оби. Качество отдыха здесь гораздо выше, особенно для детского отдыха. Мы сейчас обсуждаем с главой администрации района, с инвесторами необходимость выстраивания четкого плана освоения этой территории для того, чтобы было понятно и бизнесу, и людям, какая часть берега для каких целей будет использована. Сразу нужно определиться, какие объекты могут быть построены здесь, какого характера, так как есть определенные природоохранные требования, которые нужно соблюдать. Но вполне возможно соединить и бизнес-интересы, и вопросы охраны окружающей среды", — сказал Александр Карлин, добавив, что в крае очень много мест для отдыха. Помимо пляжа в Павловске, глава региона назвал Яровое и Белокуриху.

Добраться до места можно на рейсовом автобусе с Барнаульского автовокзала и автовокзала в микрорайоне Урожайный (Павловский тракт, 142). Стоимость проезда в прошлом году составляла 100 рублей. Автобусы ходили в Павловск с интервалом в 15 минут. Первый отправлялся в 7.45, последний — в 20.45. От входа на пляж до сельского автовокзала около километра пешком.