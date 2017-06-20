Вторник, 20 Июнь, 18:17

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,58
€ 65,32
Brent
$ 51,5
26°
Обь
310см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнТрагедия на Ладожском озере Дорожный ремонт – 2017
Новости

"Надо не рассуждать, а работать": Карлин оценил новый пляж в Павловске

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Глава региона лично оценил обновленный пляж на искусственном озере

Фото: Правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во вторник, 20 июня, посетил обновленную спортивно-оздоровительную зону в селе Павловск. Искусственный пляж на водохранилище в Павловске, расположенный в 45 километрах от Барнаула, появился только в 2016 году, но уже пользуется большой популярностью у отдыхающих. Так, прошлым летом его посещаемость в среднем составила около 500 человек в день, значительная часть из которых – барнаульцы. Особенно в жаркие дни у озера находилось до 1000 отдыхающих. В прошлом году здесь отдохнуло более 12 тысяч человек, из них 70% — это жители Барнаула.

В этом году пляж в Павловске заработал 10 июня. За последние выходные его посетило около 5 тысяч человек. Сами арендаторы заявляют, что даже яблоку негде было упасть. Губернатор Александр Карлин лично осмотрел уже работающие площадки: тут появился чистый песок, шезлонги. Кроме того, за безопасностью на пляже следят профессиональные спасатели, детей развлекают аниматоры, также установили кафе, где продают прохладительные напитки. Во время осмотра губернатор поинтересовался, "как водичка", у одной из отдыхающих семей, которая отметила, что она — отличная. Глава региона не упустил возможности пообщаться с воспитанниками школы имени Костенко по гребле на байдарках и каноэ. Дети, которые после тренировки уже уносили лодки с пляжа, ответили на несколько вопросов.

Глава администрации района Сергей Волков, который сопровождал главу региона, отметил, что поручения губернатора по созданию спортивно-туристической зоны дали новый импульс для развития Павловска. Так, жители села получили чистый пруд. Уже сегодня в Павловске отдыхают не только местные жители, но и отдыхающие из Барнаула и соседних районов.

 "Будем стараться делать это место популярным для семейного отдыха, чтобы семьи с детьми могли отдыхать на природе не только эпизодически, но и могли погостить у нас и получить удовольствие. Здесь можно рыбачить, купаться, отдыхать, заниматься сбором ягод и грибов. Мы готовы активно развивать сельский туризм", — сказал Сергей Волков. Он раскрыл некоторые планы по тому, как изменится пляж в ближайшее время. В частности, уже подготовлена территория для расширения. Кроме того, обсуждается идея возможного закрытия муниципального детского лагеря, который находится почти на берегу, чтобы там разместить зону отдыха для гостей с домиками. Детей же переселят в другой лагерь — частный, который находится по соседству.

Выслушивая разговоры руководства района о том, что может появиться на пляже в перспективе, Александр Карлин призвал не рассуждать, а работать над реализацией проекта.

"Надо просто не рассуждать, а составить реальный план работы. Определить зоны, состав участков, для каких целей тот или иной участок берега будет использоваться. И так дальше и развивать", — сказал глава региона. Карлин добавил, что необходимо решить вопрос с отсутствием большой парковки у места отдыха. Сейчас в пляж уже вложено около 3 миллионов рублей. Однако на очистку озера было потрачено 45 миллионов рублей, а на трассу до Павловска – около 100 миллионов.

"Нет необходимости объяснять, насколько удобна эта площадка во всех смыслах. Многие жители Барнаула выбирают пляж в Павловске как место отдыха всей семьей, потому что добираться быстрее, чем на пляжи Оби. Качество отдыха здесь гораздо выше, особенно для детского отдыха. Мы сейчас обсуждаем с главой администрации района, с инвесторами необходимость выстраивания четкого плана освоения этой территории для того, чтобы было понятно и бизнесу, и людям, какая часть берега для каких целей будет использована. Сразу нужно определиться, какие объекты могут быть построены здесь, какого характера, так как есть определенные природоохранные требования, которые нужно соблюдать. Но вполне возможно соединить и бизнес-интересы, и вопросы охраны окружающей среды", — сказал Александр Карлин, добавив, что в крае очень много мест для отдыха. Помимо пляжа в Павловске, глава региона назвал Яровое и Белокуриху.

Добраться до места можно на рейсовом автобусе с Барнаульского автовокзала и автовокзала в микрорайоне Урожайный (Павловский тракт, 142). Стоимость проезда в прошлом году составляла 100 рублей. Автобусы ходили в Павловск с интервалом в 15 минут. Первый отправлялся в 7.45, последний — в 20.45. От входа на пляж до сельского автовокзала около километра пешком.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

20.06.2017 17:20
- гость -

"Надо не рассуждать а работать", а где работать то? Довел край до ручки, теперь только и осталось, что пляжным песочком хвастаться.

0  0
20.06.2017 17:29
- гость -

А вот интересно, почему так пиарят Павловский пляж?
Может у папо доля в кооперативе Павловское озеро по примеры старшего брата пыни в кооперативе "Озеро"??

0  0
20.06.2017 17:32
не рассуждать, а работать

Этот анекдот вы наверняка знаете.

Экспериментатор подвешивал к потолку банан и впускал в комнату обезьяну. Та прыгала, прыгала, а достать не могла. Тогда экспериментатор говорил ей: «Думай, Чичи!» . Обезьяна смотрела вокруг. Видела несколько предметов и среди них табуретку. Быстро подтаскивала табурет и снимала банан. Потом ученый подвесил к потолку бутылку водки и пригласил Васю. Вася прыгает, прыгает, но достать не может. Экспериментатор и ему говорит: «Думай, Вася, думай!» — а Вася отвечает: «Что тут думать? Прыгать надо!».

Конечно, все смешно для анекдота. А в жизни не очень,особенно когда глава региона такое заявляет

0  0
20.06.2017 17:43
- гость -

есть определенные природоохранные требования, которые нужно соблюдать. Но вполне возможно соединить и бизнес-интересы, и вопросы охраны окружающей среды", — сказал Александр Карлин,


Смешно это слушать от главного лесоруба Алтайского реликтового леса, вернее все правильно - вырубки для бизнеса и экспорт в Китай с разрешения подконтрольных контролирующих органов, вот и соблюден баланс интересов природы и кошелька.

0  0
20.06.2017 17:44
- гость -

Однако на очистку озера было потрачено 45 миллионов рублей, а на трассу до Павловска – около 100 миллионов.


Однако, откаты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
20.06.2017 17:57
Вася

Чёт я не заметил хорошей трассы до Павловска, может он курнул чего? Хотя не, видимо так часто ездит по ней, что забыл уже...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
18:09
Песков прокомментировал слухи о возможной отставке Тулеева 0
17:51
Стоп-кадр. Главное – не так, как у всех 0
17:34
Продавец в Якутске заклеил скотчем рот ребенку, укравшему шоколадку 1
17:23
Цирковой медвежонок просидел несколько дней в запертой машине в Москве 2
17:18
Крупный град прошел в Барнауле. Фото 3
17:15
"Надо не рассуждать, а работать": Карлин оценил новый пляж в Павловске 6
17:04
Горожанка негодует из-за кучи строительного мусора в центре Барнаула. Фото 4
16:47
ЕСПЧ признал запрет гей-пропаганды незаконным 8
16:39
Заведующую алтайским детсадом ждет суд за обрушение стены на воспитанников 2
16:24
Алтайская семья в среднем имеет кредитов на 145 тысяч рублей 4
16:12
ГИБДД: жара в Барнауле не вызвала всплеска аварий на дорогах 0
16:02
"Перезапуск" "Ашана" в Барнауле не вызвал ажиотажа у покупателей. Фото 10
15:51
Смотрим, как барнаульцы впервые этим летом улетают в Анапу 0
15:40
Как россияне будут отдыхать в 2018 году? 0
15:32
Порошенко считает важным, что Трамп встретится с ним быстрее, чем с Путиным 17
15:21
Автомобиль такси угодил в аварию в центре Барнаула. Фото 2
15:11
Дерево упало на припаркованный автомобиль в Барнауле. Фото 0
15:04
Опубликованы последние фотографии пропавших на Ладоге подростков 5
15:02
Осторожно, тухлая рыба: как жителям Алтая уберечься от опасного товара 4
15:00
Радиостанция DFM Барнаул отметила свой день рождения 1
14:57
Ничего лишнего. Только мясо: проект Amic.ru
Собираемся на шашлыки вместе с "Барнаульским пищевиком"
14:48
Не устоял против негатива: эксперты объясняют, почему ослабевает рубль 4
14:43
Пропажу подростков на Ладожском озере взялись расследовать в СК 0
14:32
Штормпрогноз из-за жары и высокой пожароопасности продлили в Алтайском крае 0
14:20
Подростки могли оказаться в воде из-за лихого управления лодкой 2
14:12
Россельхознадзор предупредил Сибирь о возможном появлении несвежей рыбы 0
14:03
Большинство россиян удовлетворили ответы Путина на "Прямой линии" 8
13:57
Поисковые работы на Ладоге запланированы на весь день 0
13:51
Пассажирский поезд сбил трехлетнюю девочку в Братске 1
13:42
Спасатели на Ладоге ищут подростков под водой, на земле и с воздуха 0
13:40
15-летний подросток в Великобритании открыл ранее неизвестную планету 2
13:34
Рост розничных цен на бензин в Алтайском крае опередил оптовый рынок 10
13:24
Более 60 млн руб. выделили на развитие речного транспорта в Алтайском крае 2
13:15
Власти одобряют идею строительства новой ТЭЦ в Барнауле 8
13:10
Следователи начали опрос подростков, которым удалось спастись на Ладоге 0
13:05
Toyota Land Cruiser перевернулась в Алтайском крае, водитель погиб 10
12:50
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Порошенко 11
12:41
Останки бойца из Алтайского края обнаружили в Эстонии 0
12:33
Окунуться в небо: удивительные полеты на воздушных шарах. Видео 0
12:22
Данные почти 200 млн избирателей США ошибочно попали в сеть 1
12:14
Съемочная группа "Непутевых заметок" снимает второй сюжет об Алтайском крае 10
12:05
Зона поиска пропавших на Ладоге подростков. Видео 0
12:01
СМИ: глава Кузбасса Аман Тулеев может не вернуться на работу 11
12:00
"Наследники Ползунова": АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные занятия 0
11:50
"Алтайвагон" войдет в госкорпорацию "Ростех" 11
11:40
Все дело в бороде: стилисты создали образ для барнаульского выпускника 0
11:33
Томич продал барнаульцу машину, открыл ее запасным ключом и угнал 2
11:21
Ремонт переезда на пр. Красноармейском продолжается с движением трамваев 1
11:14
Трансляция с места ЧП на Ладожском озере и кадры работы спасателей 1
11:05
"Прямая линия" пройдет с начальником ГИБДД по Алтайскому краю 28 июня 3
11:00
Оформление свадьбы: тренды и тенденции 2017 года 0
10:54
Автослесари и токари: самые денежные вакансии рабочего персонала в Барнауле 7
10:31
Отец выжившего на Ладоге парня рассказал, что сын пытался спасти девочку 31
10:23
Барнаул ухудшил свои позиции в рейтинге безопасности городов России 2
10:14
Итальянский модельер Карла Фенди скончалась в Риме 0
10:03
Многоквартирный дом в Тальменском районе тушили 12 сотрудников МЧС 0
10:00
Как защитить личные и корпоративные данные на мобильных устройствах? 0
09:50
Спрос на отдых в Крыму снизился на 30% 13
09:44
Спасатели более шести часов ищут подростков на Ладожском озере 0
09:40
Какие цвета заставляют нас делать покупки? Инфографика 0
09:33
Дочери Роберта Рождественского хотят установить памятник отцу в Косихе 3
09:22
Туристка из России погибла во время отдыха в Черногории 3
09:15
Появилось первое видео с места поиска детей на Ладожском озере 0
09:13
Конкурс Amic.ru на яркое фото со скульптурой Барнаула 0
09:04
Пропавших на Ладоге детей будут искать с помощью глубоководного аппарата 0
09:00
Интернет-магазин "Быстромаркет" предлагает все для выезда на пикник 0
08:52
Подробности возгорания автомобиля такси в Барнауле. Фото 0
08:34
Спасатели продолжают поиски пропавших на Ладожском озере детей. Фото 0
08:17
Семеро пожарных тушили ночью горящий автомобиль в Барнауле 0
07:46
Получают ли депутаты АКЗС зарплату и что они делают? 17
07:27
Подготовку к строительству третьего моста через Обь начали в Барнауле. Фото 33
07:03
Квартиру с фресками и теплым полом продают в Барнауле за 7,5 млн руб. Фото 13
06:56
Спасатели нашли лодку, на которой перевернулись подростки на Ладоге 0
06:45
"Ну, заяц, погоди!". Тест на знание крылатых фраз из мультиков Котеночкина 0
06:43
Родители подростков, перевернувшихся на лодке в Карелии, едут на место ЧП 0
06:36
Врио главы Карелии возглавил операцию по поиску пропавших на Ладоге детей 0
06:24
Ах, какая женщина: фотоподборка прекрасной Николь Кидман 1
06:01
Власти: реальные располагаемые доходы в Алтайском крае продолжают расти 19
05:04
Дожди и жару до +39°C прогнозируют синоптики в Алтайском крае 20 июня 0
04:10
Отец "пьяного" мальчика надеется, что причастных к экспертизе накажут 5
03:36
Лодка с пятью подростками перевернулась на Ладожском озере 0
02:01
Смертельно больная 5-летняя девочка сыграла "сказочную свадьбу" 5
01:28
Хоккеисты "Динамо" пожаловались на задолженность по зарплате в 800 млн 3
00:49
Глава Росстата: в стране стабилизация - спрос на сосиски и сардельки вырос 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.