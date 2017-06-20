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Выплаты в связи с рождением третьего и последующего ребенка в Алтайском крае с начала года оформили 2283 семьи, сообщили в региональном минтрудсоцзащиты.
В ведомстве уточняют, что денежные средства эти семьи будут получать до момента достижения детьми трех лет. В текущем году размер выплаты составляет 9011 рублей.
Чтобы добиться назначения такого элемента социальной поддержки, следует обращаться в управление социальной защиты населения или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, заявление и пакет необходимых документов можно в электронном виде направить в инстанции через портал Госуслуг.
Всего же за пять месяцев текущего года в нашем регионе родилось более 10 тысяч детей.
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