12 жителей Алтайского края находятся в больницах с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Все, кто находится в медучреждении, не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в поликлиники для введения иммуноглобулина. Диагноз "клещевой энцефалит" подтвержден только у одного взрослого в Алтайском крае.
Между тем специалисты зафиксировали спад активности клещей. В этом году сезон начался 26 марта. За это время в больницы края обратились 8415 человек, 2434 из них — дети. Им ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение. Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 4,4% клещей, снятых с людей в регионе.
Как и раньше, иммуноглобулин вводят бесплатно детям до 14 лет. В Барнауле это можно сделать в травмпункте детской поликлиники №9, в районах Алтайского края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослым и незастрахованным укол делают платно во всех травмпунктах и в медицинских кабинетах страховых компаний.
Комментарии
Если вас укусил клещ или змея, а медпомощь оказать некому, не спешите паниковать.
Найдите траву подорожник, промойте прокрутите в миксере или на худой конец нажуйте кашки и приложите к ране. Такие компрессы в течении суток спасут вас от заражения .