Фото: vk.com/barneos22
Крупный град прошел вечером во вторник, 20 июня, на окраинах Барнаула — в поселках Власиха и Октябрьский.
Фотографиями градин горожане делятся в социальных сетях. "Поселок Власиха. Садоводство Пригородное. Дождь с градом размером больше горошины и крупнее", — пишет один из местных жителей в паблике Barnaul22.
Другие горожане демонстрируют град, который прошел в поселке Октябрьский.
Другие жители краевого центра надеются, что дождь и град дойдут и до них, поскольку Барнаул продолжает изнывать от жары.
Вчера, к слову, дождь также накрыл город к вечеру, но был очень кратковременным.
Комментарии
Авиаторе сильнейший. Пробило тент, который накрывали бассейн
Другие жители краевого центра надеются, что дождь и град дойдут и до них, поскольку Барнаул продолжает изнывать от жары.
Ой-ц!Другие горожане!Вы где?У нас еще богато частного сектора,на котором растет овощная закусь,и фруктовая некст-запивашка.Побьет урожаюшки,как отмечать будем праздники?Спереди-День ВДВ,и День города!!!!!)
В лесном хороший дождь был.