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Стоп-кадр. Главное – не так, как у всех

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр

Во всем в этом мире должна быть своя изюминка

И к оригинальности просьб заказчиков нужно подходить с пониманием

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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