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Подробно поясняем, как оформить заказ в интернет-магазине "Быстромаркет"

, ИА "Амител"
Заказ необходимого товара займет лишь несколько минут вашего времени

В современном мире из-за отсутствия времени поход в магазин порой является непозволительной роскошью. Сначала нужно добраться до магазина по пробкам, затем потратить время, ходя по гигантским площадям гипермаркетов, отстоять очередь на кассе и вновь по пробкам возвращаться домой. И совсем мало времени займет выбор необходимых товаров на сайте интернет-магазина "Быстромаркет". Кстати, доставка сейчас осуществляется бесплатно.

Шаг первый

Зайдя на сайт, нужно зарегистрироваться. Все очень просто. Придумайте себе логин, который должен состоять как минимум из трех символов. Также нужно придумать пароль и повторить его еще раз в нижнем окне. Затем необходимо ввести адрес своей электронной почты, имя и фамилию. Указать нужно и номер своего телефона, чтобы с вами смог связаться курьер в случае необходимости. Вы также можете подписаться на рассылку. Можно и не подписываться, но тогда вы не узнаете о лучших предложениях "Быстромаркета", которые бывают довольно часто.

Шаг второй

Теперь вы непосредственно сможете приступить к наполнению своей виртуальной корзины. Категории товаров распределены по самому центру вверху сайта. Не увидеть их просто невозможно! Если вам нужны продукты, то нажимаете соответствующую категорию, которая предлагает своим покупателям весь ассортимент: бакалея, вода и напитки, диетическое питание, кондитерские изделия, молочные продукты, рыба, мясные деликатесы и многое другое. Все очень просто и понятно.

Шаг третий 

После того, как вы выбрали необходимый товар, вам нужно добавить его в корзину. Когда выбираете товар, справа от изображения продукта горит баннер "в корзину". Смело нажимаем на эту надпись, и товар переходит в список ваших продуктов. Далее высвечивается надпись "перейти в корзину" или "продолжить покупки". Если вы купили еще не все, то нажмите "продолжить покупки" и выбирайте все, что нужно, дальше. А если вам больше ничего не нужно, то жмите надпись "перейти в корзину", и вы окажетесь в разделе со списком вашей виртуальной корзины. Здесь у вас написано, сколько денег вы потратили, а также сколько составляет скидка.

Шаг четвертый 

Когда все покупки лежат в корзине, нажмите внизу на красный баннер с надписью "оформить заказ" и выберите удобный вариант оплаты — наличный расчет или безналичный. Здесь же вы увидите поля для заполнения адреса. Но даже если адрес не будет заполнен, ничего страшного не произойдет. В скором времени вам перезвонит оператор и расскажет, когда курьер привезет товары, и уточнит ваш адрес. Время доставки составляет 3-6 часов.

 

Бывает так, что вы нажали случайно или выбрали не тот товар. Ситуацию можно исправить. Для этого нужно просто зайти в свой кабинет, который расположен в правом в верхнем углу сайта, выбрать строку "мои заказы" и нажать "удалить".

 

Напомним, доставка по городу осуществляется БЕСПЛАТНО.

Сайт: https://bistromarket24.ru      ВК: https://vk.com/bistromarket24ru  "Одноклассники": https://ok.ru/group/bistromarket24    Инстаграм: http://instagram.com/bistromarket24 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.06.2017 10:07
- гость -

Если вы считаете своих клиентов идиотами, зачем вообще для них открывать магазин?

0  0
22.06.2017 10:37
- гость -

На правах рекламы?

0  0
22.06.2017 12:04
- гость -

там ценник конский!

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