Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании вновь попытается изменить некоторые социальные законы в регионе. "СР" подготовила поправки в два социальных краевых закона. Одни предполагают увеличение числа родителей дошкольников, которым положена компенсация за детский сад, вторые - расширение списка людей, которым положено звание "Ветеран труда Алтайского края".

Компенсация за детский сад

Первый закон, который предлагают изменить справедливороссы, — "Об образовании в Алтайском крае".

Сейчас по закону (с учетом недавних изменений) на компенсацию имеют право семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, и семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума в Алтайском крае (8,7 тысячи рублей на одного члена семьи).

"Справедливая Россия" предлагает расширить критерий нуждаемости до полуторакратной величины прожиточного минимума.

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"Полагаем, что установление в качестве критерия нуждаемости среднедушевого дохода, не превышающего прожиточного минимума, является недостаточным, поскольку лишает права на получение компенсации значительное число родителей детей-дошкольников, что с учетом крайне низкого уровня доходов и заработной платы в нашем регионе еще больше ухудшает социально-экономическое положение его жителей и в первую очередь семей с детьми", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предложение "СР" увеличит число потенциальных получателей компенсации в полтора-два раза — 19-38 тысяч человек. Для этого из бюджета дополнительно потребуется от 123,5 до 247 млн рублей ежегодно.

Впрочем, как поясняют в "Справедливой России", в реальности сумма не такая большая, ведь за компенсацией приходят далеко не все родители. Например, в 2016 году на это было потрачено 355,8 млн рублей. На 2017 год, при условии сокращения получателей почти на треть, выделено 315 млн рублей.

В Алтайском крае 116 тысяч 688 детей, которые ходят в дошкольные образовательные учреждения. В 2016 году право на компенсацию имело более 110 родителей дошкольников. С 1 января 2017 года право на компенсацию имеют только 38 тысяч 343 человека.

Ветераны труда

Вторые поправки в закон "О присвоении званий "Ветеран труда", "Ветеран труда Алтайского края".

"СР" предлагает давать звание "Ветеран труда Алтайского края" лицам, "награжденным почетной грамотой за отличия в труде от имени представительных или исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Алтайского края".

Такая возможность была в законе до его изменения в конце 2016 года.

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"Основной причиной присвоения звания является наличие у соискателя необходимого трудового стажа, продолжительность которого уже сама по себе свидетельствует о праве лица считаться ветераном труда. Факт награждения лица почетными грамотами является исключительно дополнительным аргументом для присвоения искомого звания, позволяющим выделить из числа лиц, длительное время осуществлявших свои трудовые функции, особо отличившихся в труде. В связи с этим полагаем, что лишать самой возможности присвоения звания исключительно по причине наличия награды за труд "не того" уровня несправедливо и негуманно по отношению к потенциальным соискателям искомого звания, многие из которых достигли преклонного возраста и по разным причинам уже не имеют возможности получения награды регионального уровня", — аргументирует глава фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.

Кстати, эту инициативу "СР" выносила на майскую сессию, но тогда она была отклонена комитетом и до рассмотрения на заседании не дошла.