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Справороссы готовят новый "абордаж" на социальные законы в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
"СР" пытается расширить число ветеранов краевого уровня и родителей дошкольников, получающих компенсацию

Фото: пресс-служба партии Справедливая Россия

Фракция "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании вновь попытается изменить некоторые социальные законы в регионе. "СР" подготовила поправки в два социальных краевых закона. Одни предполагают увеличение числа родителей дошкольников, которым положена компенсация за детский сад, вторые - расширение списка людей, которым положено звание "Ветеран труда Алтайского края".

Компенсация за детский сад

Первый закон, который предлагают изменить справедливороссы, — "Об образовании в Алтайском крае".

Сейчас по закону (с учетом недавних изменений) на компенсацию имеют право семьи, имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, и семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума в Алтайском крае (8,7 тысячи рублей на одного члена семьи).

"Справедливая  Россия" предлагает расширить критерий нуждаемости до полуторакратной величины прожиточного минимума.

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"Полагаем, что установление в качестве критерия нуждаемости среднедушевого дохода, не превышающего прожиточного минимума, является недостаточным, поскольку лишает права на получение компенсации значительное число родителей детей-дошкольников, что с учетом крайне низкого уровня доходов и заработной платы в нашем регионе еще больше ухудшает социально-экономическое положение его жителей и в первую очередь семей с детьми", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предложение "СР" увеличит число потенциальных получателей компенсации в полтора-два раза — 19-38 тысяч человек. Для этого из бюджета дополнительно потребуется от 123,5 до 247 млн рублей ежегодно.

Впрочем, как поясняют в "Справедливой России", в реальности сумма не такая большая, ведь за компенсацией приходят далеко не все родители. Например, в 2016 году на это было потрачено 355,8 млн рублей. На 2017 год, при условии сокращения получателей почти на треть, выделено 315 млн рублей.

В Алтайском крае 116 тысяч 688 детей, которые ходят в дошкольные образовательные учреждения. В 2016 году право на компенсацию имело более 110 родителей дошкольников. С 1 января 2017 года право на компенсацию имеют только 38 тысяч 343 человека.

Ветераны труда

Вторые поправки в закон "О присвоении званий "Ветеран труда", "Ветеран труда Алтайского края".

"СР" предлагает давать звание "Ветеран труда Алтайского края" лицам, "награжденным почетной грамотой за отличия в труде от имени представительных или исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов Алтайского края".

Такая возможность была в законе до его изменения в конце 2016 года.

Что такое АКЗС, кто и как принимает законы, как работают депутаты? Об этом читайте в проекте Amic.ru "Гид по АКЗС".

"Основной причиной присвоения звания является наличие у соискателя необходимого трудового стажа, продолжительность которого уже сама по себе свидетельствует о праве лица считаться ветераном труда. Факт награждения лица почетными грамотами является исключительно дополнительным аргументом для присвоения искомого звания, позволяющим выделить из числа лиц, длительное время осуществлявших свои трудовые функции, особо отличившихся в труде. В связи с этим полагаем, что лишать самой возможности присвоения звания исключительно по причине наличия награды за труд "не того" уровня несправедливо и негуманно по отношению к потенциальным соискателям искомого звания, многие из которых достигли преклонного возраста и по разным причинам уже не имеют возможности получения награды регионального уровня", — аргументирует глава фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.

Кстати, эту инициативу "СР" выносила на майскую сессию, но тогда она была отклонена комитетом и до рассмотрения на заседании не дошла.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2017 08:30
Не В Тему

А где взять деньги на реализацию этих законов?

Россия списала Киргизии все долги.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов и его киргизский коллега Адылбек Касымалиев подписали протокол к соглашению об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией. Среднеазиатской республике спишут очередные 240 миллионов долларов.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя списание 100% долга, сказал, что Россия пошла навстречу просьбе партнеров, передает «Федеральное агентство новостей».

0  0
21.06.2017 08:31
- гость -

А где взять деньги на реализацию этих законов?

Фонд национального благосостояния упразднят - вычерпали.

Минфин РФ предлагает правительству подумать о полном отказе от дальнейшего пополнения ФНБ и размышляет о консолидации средств суверенных фондов, рассказал журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Цены на нефть сократились, и мы сейчас не пополняем фонды. Те пополнения, которые у нас в этом году будут осуществлены, пойдут на восстановление Резервного фонда в следующем году. Это 623 миллиарда рублей (будет перечислено в Резервный фонд за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета по итогам 2017 года). В этой связи важно и нужно думать о том, насколько целесообразно сохранение нормы, сверх которой будет пополняться Фонд национального благосостояния", — сказал Силуанов.

0  0
21.06.2017 08:38
- гость -

Господи, заголовок что ли дворник Руслан написал? Или парни, которые заносили бутылки с водой? "Готовить абордаж" не говорят, правильно, как минимум, "готовятся взять на абордаж"

0  0
21.06.2017 08:38
- гость -

*дворник Рушан

0  0
21.06.2017 08:39
- гость -

Всем прощают долги, а для собственного народа денег нет.

0  0
21.06.2017 08:50
Пионер

Всем прощают долги, а для собственного народа денег нет.

На международной арене нет ни инструментов эти долги взыскивать, ни авторитета. А внутри страны очень много силовых структур следят за тем, чтоб Вы исправно платили.

0  0
21.06.2017 08:51
Всё Хорошо

Государственная дума России закажет провести соцопрос, чтобы выяснить, что о работе нижней палаты парламента думают россияне, на это планируется выделить 29,3 млн рублей, передает РИА Новости.

Согласно исследованию ВЦИОМ, в феврале 2017 года уровень одобрения работы Госдумы составил 52,9%. Социологи заявляют, что с конца 2016 года уровень неодобрения устойчиво снижается.

Исследователи отмечали, что россияне также стали больше одобрять деятельность Совета Федерации. К февралю 2017 года он вырос до 54,9%.

0  0
21.06.2017 08:58
- гость -

Так это и не удивительно. За 29,3 млн рублей можно самую гнусную и лживую статистику опубликовать.

0  0
21.06.2017 10:24
- гость -

не превышающим прожиточного минимума в Алтайском крае (8,7 тысячи рублей на одного члена семьи).

алЁ, гараж
Размер прожиточного минимума Алтайского края за I квартал 2017 года учрежден Постановлением № 154 от 10.05.2017 года и составляет:
в расчете на душу населения – 8991 рубль в месяц;
для трудоспособного населения – 9542 рубля в месяц;
для пенсионеров – 7277 рублей в месяц;
для детей – 9331 рубль в месяц.

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