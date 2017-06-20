Трагедия на Ладожском озере
На Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками. Двое из них спаслись, троих ищут спасатели.
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"Опять Сямозеро! Это уже Сямозеро 2!", "стоп, опять? Было ведь такое уже", "всё это грустно", "ужас" — реагируют на случившееся пользователи соцсетей, вспоминая, что это не первый случай, когда на озере погибают дети. Также люди задаются вопросами: как их одних отпустили родители, почему не было спасательных жилетов?
Мэм Грэм
Впервые Гран-при фестиваля "Каннские львы" получил мем. Точнее, социальный проект австралийских властей и компании Clemenger BBDO "Познакомьтесь с Грэмом".
Грэм был создан художницей Патрицией Пиччинини в 2016 году. Он показывает, как должен выглядеть человек, который может выжить в ДТП. Пиччинини разрабатывала его совместно с врачами-травматологами и специалистами по дорожно-транспортным происшествиям.
Таким образом, Грэм стал первым мемом, получившим награду "Канских львов".
Graham is officially a meme. pic.twitter.com/aFT19L3DB5— Jess Wheeler (@wheelswordsmith) July 26, 2016
Град в Барнауле
В поселках Власиха и Октябрьский прошел сильный град. Очевидцы выкладывают фотографии и утверждают, что размером он значительно больше горошин: "Такой если по голове попадёт, мало приятного будет".
А жители Барнаула с нетерпением ожидали осадков: "Давайте к нам град. Свежести, нужно больше свежести", "Поляна, ждем дождик)))", "ждём и мы. На Шумакова, сидя на балконе)))".
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Третий мост в Барнауле
Строить третий мост через Обь в краевой столице начнут в 2019-2020 годах. Его построят в районе Бельмесево. Барнаульцы активно отреагировали на новость в социальных сетях.
Горожане радуются тому, что такое решение позволит разгрузить дороги краевой столицы, вспоминают генплан и шутят о том, что пора покупать участок в Бельмесево: "Главное, чтобы не запустили это дело", "Представь, сколько фур проходит из Казахстана в тот же Новосибирск через Барнаул и его дороги. Разгрузят очень сильно", "Куплю участок в селе Бельмесево, торг))", "прям Барнаульская Полукольцевая автодорога "БПАД"))".
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