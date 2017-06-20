Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев прислал порталу Amic.ru видео с новорожденными поросятами. Он отмечает, что такого пополнения еще не было.
"Замечательные животные! А еще крикливые, горластые", — комментирует директор зоопарка.
Напомним, девять поросят родила свинка мини-пиг в барнаульском зоопарке вечером в воскресенье, 18 июня. В группе зоопарка "ВКонтакте" отметили, что мама и новорожденные чувствуют себя прекрасно.
Также недавно, 15 июня, в зоопарке мамами стали сразу две косули. Увидеть оленят можно ежедневно с 10.00 до 21.00. Адрес зоопарка: улица Энтузиастов, 10 "а".
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