Жители Барнаула, в последние дни живущие в условиях аномальной жары и зноя, дождались осадков — вечером 20 июня в городе гремела гроза.
"Что-то сейчас будет... Барнаул погрузился во мрак", — пишут в соцсетях.
Как сообщают жители города в интернет-сообществе "Барнаул22", в разных частях города "закончилось электричество" — в домах в Индустриальном, Ленинском и Октябрьском районах Барнаула. В темноте сидят живущие на проспекте Ленина в районе парка "Солнечный ветер", на улицах Юрина, Попова и 5-й Западной, на Потоке и не только.
Городские дороги залило дождем, в частности, на пересечении Матросова и Ленинского проспекта, что усугубило и без того неспокойную по вечерам после рабочего дня дорожную обстановку.
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