Портал Amic.ru узнал первые подробности ситуации, связанной с отключением электричества в результате мощной грозы, обрушившейся на Барнаул вечером 20 июня.
"Полгорода без света", — именно так прокомментировала происходящее диспетчер аварийной службы, доступной по телефонному номеру 25-01-64.
По словам собеседницы, электричества нет в районе Потока (Октябрьский район города). На вопрос, когда дадут свет, диспетчер затруднилась ответить.
Барнаульцы также сообщают об отключении электричества в Ленинском и Индустриальном районах города.
Очевидно, что сбой в энергоснабжении связан с грозовым штормом, который в эти минуты пошел на спад.
Портал Amic.ru продолжает следить за ситуацией.
Комментарии
На потоке свет дали.
На попова-павлик дали свет, только кто машины утонувшие эвакуирует. Спасибо дорожникам за большой бассейн.