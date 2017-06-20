Гроза, обрушившаяся на Барнаул вечером 20 июня, стала причиной транспортного коллапса в центре города.
"В районе пересечений проспекта Строителей с проспектами Красноармейский и Социалистический не работают светофоры", - рассказал порталу Amic.ru читатель.
В результате в этой части города транспорт стоит практически без движения.
Кроме того, по словам очевидца, не осуществляется движение трамваев. Вероятно, это связано с тем, что большая часть Барнаула обесточена.
Как сообщают горожане в соцсетях, электроэнергии нет в Индустриальном, Ленинском и Октябрьском районах Барнаула.
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